Użytkownicy Pixel 6 skarżą się na nowe błędy po ostatniej aktualizacji

Google Pixel to, przynajmniej w teorii, smartfony idealne. Po wielu latach twórcy Androida zdobyli sporo doświadczenia i - przynajmniej w teorii - wiedzą jak zadowolić użytkowników. Ich smartfony mają wszystko czego można oczekiwać po flagowcu, w bonusie mają najlepsze wsparcie producenta w kwestii oprogramowania jakie można sobie wyobrazić na Androidzie, a do tego są tańsze niż konkurencja. Niestety — firma stale sprawdza cierpliwość użytkowników, którzy co rusz informują o problemach ze sprzętem. Szczęście w nieszczęściu? Takowe da się łatać aktualizacjami. Pytanie tylko ile przyjdzie czekać na bezproblemowy pakiet?

Pixel 6 i Pixel 6 Pro: kolejne aktualizacje przynoszą nowe problemy. Na szczęście - nie każdemu

Właściwie od samej premiery głośno jest o rzeczach "na nie" w nowych Pixelach. Były doniesienia o wolnym ładowaniu i niesatysfakcjonującym czytniku linii papilarnych, później doszły do nich jeszcze kłopoty z ekranami. Napotykane bugi na bieżąco firma łatała aktualizacjami oprogramowania. A teraz nadszedł czas na kolejną falę nowości, która miała rozwiązać kłopoty z łącznością... no i może rozwiązała. Ale przysporzyła nowych. Po ostatnim update właścicieli smartfonów Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro skarżą się na WiFi, które potrafi się samo rozłączyć. Napotykający problem użytkownicy dopatrują się zależności między WiFi, a Bluetoothem — najwyraźniej teraz może być włączony tylko jeden.

Warto zauważyć, że to problemy które nie dotknęły wszystkich — ale nie są też odosobnionym, jednorazowym, przypadkiem. Nie wiadomo jak duża jest skala problemu, ani też kiedy można spodziewać się jego zażegnania. Wszystkim poszkodowanym szczerze współczuję - wybierać między WiFi a BT w dzisiejszych czasach... nic przyjemnego.

Źródło