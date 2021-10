Użytkownicy informują o niepokojących zachowaniach ekranów w Pixel 6

Smartfony Pixel 6 i Pixel 6 Pro to jedne z urządzeń, za które mocno trzymałem kciuki. Od lat uważam, że gdybym wybierał smartfon z Androidem, to prawdopodobnie właśnie ten od Google. Tak, każdy może sobie modyfikować system pod swoje potrzeby, ale tylko oni mogą narobić tyle sztuczek, by wszystko działało perfekcyjnie. Niestety, ostatnie odsłony ich smartfonów dalekie są od ideału. Głównie dlatego, że producent ciągle coś nakombinował, a efekty były... no cóż, jakie były. Dlatego zgadzam się z Konradem, że to bardzo fajnie iż Google nie cudowało i Pixel 6 jest taki jak należy. No, gdyby nie jeden drobny szczegół. Niepokojące zachowanie ekranu, na który skarży się część użytkowników nowych smartfonów. Oby to była kwestia aktualizacji...

Migotanie ekranu i zielone pasy przy włączaniu Pixel 6. Część użytkowników napotkała niepokojący problem

Na tę chwilę nie wiadomo czy problem o którym mowa dotyczy tylko niewielkiego zestawu urządzeń (wadliwa partia?) czy jest elementem większego problemu, o którym zrobi się jeszcze głośniej niebawem, gdy rynek będzie zapełniał się nowymi smartfonami Google. Właściwie też nazywanie tego problemem może być też na wyrost, bo mowa o czymś co dzieje się przy wyłączonym smartfonie. O co chodzi?

Na forum Reddit wczoraj pojawił się wątek, w którym użytkownik na dziwne migotanie i zielone pasy pojawiające się i znikające na ekranie przy uruchamianiu smartfona, a dokładniej - przy wciśnięciu przycisku POWER. Okazało się, że nie jest on jedynym, którego smartfon tak się zachowuje. A jakby tego było mało, pojawili się także użytkownicy zaniepokojeni zielonymi odcieniami na ekranie swoich smartfonów. Nie dziwię się - to dość powszechny problem, który trapił starsze Pixele - 5a i 4XL. Na szczęście wszystkie je udało się zażegnać aktualizacją oprogramowania.

Mam cichą nadzieję, że niepokojące paski które uświadczyła u siebie część użytkowników nie zwiastują lawiny problemów z ekranami. Myślę, że Pixelom wystarczą już zeszłoroczne kłopoty z niedopasowaniem ekranów (które zresztą Google tłumaczyło, że tak ma być, taki design) i poziomem głośności. Oby tym razem obyło się bez problemów, a Pixel 6 był po prostu solidnym sprzętem, który posłuży na lata. Jeżeli jednak planujecie zakup (i sprowadzenie) nowego smartfona Google, warto chwilę odczekać i zobaczyć jak sytuacja się rozwinie.