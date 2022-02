Znacie to uczucie, gdy przychodzicie do znajomego a on dyktuje wam skomplikowane hasło do WiFi? Albo co najgorsze, nawet go nie pamięta? Użytkownicy iPhonów pewnie nie, ale dla konkurencyjnego obozu mam dobrą wiadomość. Niektóre urządzenia od Google wkrótce otrzymają opcję udostępnienia hasła WiFi z telefonu wprost na komputer.

O krok bliżej do poziomu AirDrop

Nearby Share (lub jak kto woli „Udostępnianie w pobliżu") to autorska technologia Google mająca na celu łatwe i szybkie udostępnianie danych. Narzędzie powstało w odpowiedzi na AirDrop, które Apple wprowadziło w 2011 roku. Powstrzymajmy się w tym miejscu od złośliwych komentarzy. Ważne, że Google się stara. Jedną z funkcji AirDrop jest bezprzewodowe udostępnienie hasła MacBookowi, znajdującego się w pobliżu naszego iPhona.

Użytkownicy oprogramowania z zielonym robotem także będą mogli skorzystać z podobnego rozwiązania w przyszłości. Wymogiem jest jednak posiadanie urządzenia zaktualizowanego do Android 12 oraz… chromebooka. Tak, póki co Nearby Share umożliwi udostępnianie hasła jedynie laptopom z systemem od Google. Oba sprzęty będą musiały znajdować się w zasięgu Bluetooth, ale nie będą musiały być połączone z siecią. Póki co Nearby Shere umożliwiał takie działanie jedynie z telefonu na telefon. Wraz z hasłem udostępniana będzie nazwa sieci, a także informacje o używanym szyfrowaniu. Dokładna data dostępności usługi nie jest jeszcze znana. Być może ujrzy światło dzienne wraz z udostępnieniem przeglądarki Chrome w długo wyczekiwanej wersji „100”. W obecnej formie Nearby Share można używać do szybkiego przesyłania zdjęć i plików.

