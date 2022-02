Antyweb w Google Showcase. Projekt właśnie startuje w Polsce!

Cieszy mnie, że Antyweb został doceniony jako wydawca dostarczający jakościowych treści i będzie mógł zaprezentować je w nowy, bardziej atrakcyjny, sposób. Szczególnie, że jest to program dość unikatowy. To sami wydawcy będą mogli sami dobierać treści, które zostaną zaoferowane poprzez Showcase użytkownikom Google.

Warto zwrócić uwagę, że w dniu premiery Antyweb jest jednym z dwóch serwisów technologicznych, które dołączają do Google Showcase. Pokazuje to, jak potężną pracę przez minione lata wykonaliśmy i jak istotną rolę pełnimy w polskim Internecie. Nie da się też nie zauważyć, że Google, wybierając partnerów do projektu, postawił bardzo mocno na lokalne media, których na liście jest wiele. Jeśli natomiast chodzi o duże serwisy, ewidentnie wyselekcjonowano tutaj wydawców bardziej opiniotwórczych niż newsowych - i Antyweb niewątpliwie się do tego grona zalicza.

Czym jest Google Showcase? Przytoczę fragment z informacji prasowej Google:

Showcase w Wiadomościach Google to produkt, dzięki któremu użytkownicy i użytkowniczki mogą zobaczyć, jakie artykuły z informacjami redakcje uznały za najważniejsze, a także poznać dodatkowe informacje kontekstowe o wydarzeniach dzięki panelom przygotowywanym bezpośrednio przez te media. Panele z treściami pochodzącymi od uczestniczących w programie wydawców będą od dzisiaj widoczne dla użytkowników i użytkowniczek w Polsce poszukujących informacji w Wiadomościach Google oraz Google Discovery.

W praktyce wygląda to tak, że Antyweb przygotowuje panele informacyjne do których treści selekcjonowane są przez samą redakcję. Panele informacyjne dzielą się na kilka rodzajów. Można w nich prezentować pojedynczy artykuł np. z osią czasu czy wypunktowanymi najważniejszymi informacjami, można też zbudować panel zawierający kilka artykułów. Same panele mają swój własny bardzo atrakcyjny layout, który na pewno będzie wyróżniał nasze treści w wiadomościach Google oraz Google Discovery.

Przykładowe panele Antyweb:





Dlaczego dobra widoczność treści wydawcy w Google i jego usługach jest ważna chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Jeśli więc dzięki Google Showcase zyskujemy dodatkową ekspozycję to jest to bardzo duża wartość dla takiego wydawcy jak Antyweb. Dodatkowym bonusem za uczestnictwo w Google Showcase są też miesięczne opłaty licencyjne dla wydawców treści w tym programie.

