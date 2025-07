Gigantyczna wpadka Google Chrome. To nigdy nie powinno się zdarzyć

Google Chrome od lat jest królem przeglądarek - i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Dlatego jakiekolwiek błędy nigdy nie przechodzą niezauważone. No i właśnie: od kilku tygodni użytkownicy Chrome napotykają poważne problemy z oprogramowaniem. Tym razem chodzi o błędy, które nie pozwalają uruchomić przeglądarki. A jeśli już uda się ją włączyć, to problemy ze stabilnością działania są na porządku dziennym: oprogramowanie stale się zawiesza i wprowadza sporo zamieszania.

Problemy zaczęły się kilka dni po aktualizacji przeglądarki Google Chrome do wersji 138.0.7204.100 i 138.0.7204.101. Pierwsze zgłoszenia pojawiły się na platformach Reddit oraz na oficjalnym forum pomocy Google tuż po ich instalacji - i pojedyncze zgłoszenia szybko zamieniły się w... prawdziwą lawinę. Najwięcej trudności zgłaszają użytkownicy systemów Windows i macOS. Właściciele urządzeń z Androidem na razie nie powinni się martwić, ponieważ nie odnotowano tam występowania tego błędu. Część osób twierdzi, że Chrome w ogóle nie chce się uruchomić, a inni narzekają na czarny ekran po uruchomieniu przeglądarki, zawieszanie się aplikacji, spowolnienie działania oraz ogólną niestabilność oprogramowania po zainstalowaniu aktualizacji.

Na chwilę obecną nie ma jednoznacznych informacji na temat źródeł tych problemów. Wcześniejsze kłopoty z przeglądarką Chrome były związane z problemami, jakie przeglądarka miała z usługą Microsoft Family Safety, która w niektórych konfiguracjach systemowych blokowała poprawne działanie przeglądarki Google. Obecnie wygląda na to, że winnymi są najnowsze wersje samej przeglądarki. Co ciekawe: użytkownicy, którzy testują Chrome Canary — eksperymentalną wersję testową przeglądarki w wersji 139 — nie zgłaszają żadnych problemów, co może potwierdzać, że nowe błędy są zdarzają się wyłącznie w stabilnej wersji 138 przeglądarki.

Co na to Google i jak można poradzić sobie z problemem?

Choć Google nie wydało jeszcze oficjalnej aktualizacji , według wypowiedzi eksperta oznaczonego jako Platinum Product Expert na forum wsparcia technicznego, problem został sklasyfikowany jako "znany błąd" i został przekazany do dalszej analizy. Obecnie jednak nie jest jeszcze znany dokładny termin jego rozwiązania.

W międzyczasie niektórzy użytkownicy sugerują tymczasowe obejście problemu. Jednym z nich jest odznaczenie opcji „Uruchom jako administrator” w skrócie do Chrome na systemie Windows. Dla części użytkowników zmiana ta przyniosła pożądane efekty, umożliwiając uruchomienie aplikacji.

Chociaż problem ten nie dotknął wszystkich użytkowników Google Chrome, to jego nagła i szeroka skala jest niepokojąca. Użytkownicy systemów Windows i macOS, którzy nie mogą korzystać z przeglądarki, powinni śledzić informacje pochodzące od Google oraz rozważyć tymczasowe rozwiązania, takie jak przejście na testową wersję przeglądarki (Chrome Canary) lub użycie alternatywnych przeglądarek do czasu wprowadzenia oficjalnej łatki naprawczej. Biorąc jednak pod uwagę fakt że mowa o najpopularniejszej przeglądarce na świecie i problemach na najpopularniejszych systemach operacyjnych na świecie - nie wygląda to dobrze.

Źródło: 1, 2