Samsung Galaxy Z Flip 7 bez tajemnic! Większa bateria i bezpieczna gra giganta

To już dziś – jedna z bardziej ekscytujących konferencji roku. Samsung oficjalnie zaprezentował swoje składane smartfony, które przez najbliższy rok będą najdroższymi z katalogu producenta i na pewno jednymi z wyjątkowych. Czy miała miejsce rewolucja? Niestety na to nie ma co liczyć, ale może w tym właśnie jest słuszna droga?

Samsung Galaxy Z Flip 7 - specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 2500 (3 nm);

Pamięć ram: 12 GB;

Pamięć wewnętrzna: 256 GB lub 512 GB;

Wsparcie dla karty micro SD: brak;

Wyświetlacz główny: 6,9" FHD+, Dynamic AMOLED 2X, odświeżanie adaptacyjne 1–120 Hz, rozdzielczość 2520 x 1080 px;

Wyświetlacz zewnętrzny: 4,1", Super AMOLED, rozdzielczość 948 x 1048 px, odświeżanie 60 Hz lub 120 Hz;

Aparaty tylne: ultraszerokokątny 12 MP FF F/2.2; szerokokątny: 50 MP AF F/1.8;

Aparat przedni: 10 MP, FF, F/2.2;

Pojemność akumulatora: 4300 mAh;

Szybkie ładowanie bezprzewodowe: tak;

Szybkie ładowanie: tak (25W);

Wymiary: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm;

Grubość telefonu złożonego: 13,7 mm;

10-bit HDR Video

Waga: 188 g.

Warianty kolorystyczne: granatowy, czarny, czerwony (jak koralowce). W oficjalnym sklepie Samsunga dostępny również ekskluzywnie: miętowy.

Samsung Galaxy Z Flip 7: co nowego?

Samsung Galaxy Z Flip 7 ma w tym roku coś do udowodnienia, a mianowicie, że jego twórcy mają na niego pomysł. Niestety od właściwie Flipa 3, trudno doszukiwać się drastycznych zmian. Zatem czy można liczyć, że w tym roku firma miała coś więcej do pokazania w temacie swojego z bardziej młodzieżowych, składanych flagowców? Niestety, nie za bardzo, ale to nie oznacza katastrofy. Rewolucji może i nie widać, ale są natomiast oznaki tego, że Samsung jest w istocie pilnym uczniem i zadanie domowe odrobił.

Natutralnie jest nowy procesor, więc wszystko działa jeszcze płynniej, lecz nic nie ukaże tej płynności tak skutecznie jak ekran zewnętrzny. Tak samo jak już uczyniła to konkurencja, Samsung rozszerzył swój zewnętrzny wyświetlacz do 4,1" i w ten sposób cały przód pochłonął już oczka obiektywów, wypełniając całą dostępną powierzchnię zewnętrznej strony składaka. I to z ulepszeniem do wyczekiwanych 120 Hz oraz dodaniem, unowocześnień czerpiących ile się da z tego faktu. FlexCam ukaże przepięknie lica nasze i naszych najbliższych podsuwając wskazówki kierujące do najlepszej fotografii. Telefon można wygodnie otwarty odstawić i się odsunąć, w końcu przy 4 calach, wszystko zobaczymy. Natomiast dla każdego, kto lubi ograniczać otwieranie samego urządzenia, udostępniono jeszcze więcej możliwości dostosowania zawartości ekranu. Doskonale to przyzwyczajenie dopełnią najnowsze funkcje Now Bar i Now Brief utrzymujące nas na bieżąco ze wszystkimi czynnościami i informacjami naszych aplikacji.

Miło jest także poinformować, że ponownie powiększono baterię aż do 4300 mAh, która według producenta ma zapewnić nawet do 31 godzin odtwarzania wideo, a wszystko dzięki nowoczesnemu procesorowi Samsung Exynos 2500 (3 nm), który jest tak energooszczędny, że pomimo większego urządzenia, zapewnia więcej pracy na jednym ładowaniu.

Do wszystkiego dochodzą oczywiście ulepszenia, które z racji minionego czasu musiały się pojawić, bo sama technologia jest lepsza. Zatem Galaxy AI będzie jeszcze sprytniejsze i tworzyło więcej efektów z naszych zdjęć, Gemini jest dostępne od ręki zarówno na zewnętrznym jak i wewnętrznym ekranie, Gemini Live pomoże także z treścią na udostępnianym ekranie, a i można z AI rozmawiać bezpośrednio z Wiadomości. Samsung obiecuje także jeszcze większą wytrzymałość swoich smartfonów. Wszystko dzięki ulepszonej konstrukcji z materiałów, które ma i Samsung Galaxy S25+, a także nowym zawiasie, który nakłada teraz mniej nacisku na sam ekran. Ponadto ekran główny wytrzymuje bardziej zgięcia, są one ledwo zauważalne, a całość ma najcieńszą obwódkę w historii i doskonale zabezpiecza ochronną warstwę ekranu, która niegdyś przypominała folię ochronną. A dzięki nowemu procesorowi wszystko działa prędzej i dłużej, pomimo pozostawienia tej samej wielkości baterii co rok temu. Wisienką na torcie jest One UI 8.0, które debiutuje właśnie na tym flagowcu i uczyni go pierwszym spośród wszystkich smartfonów Samsunga z Androidem 16 na pokładzie.

Samsung Galaxy Z Flip FE

Największą niespodzianką jest jednak ujawnienie pierwszego w tej linii modelu FE. Oto nadchodzi zupełnie nowa seria tańszej opcji Flipa, która dostarcza równie przyjemnego wrażenia składanych smartfonów, ale w nieco okrojonej wersji. Ten model oferuje niemalże to samo co droższy odpowiednik Flip 7 z następującymi wyjątkami:

dostępne są tylko dwa kolory: czarny i biały,

RAM został na poziomie poprzednich modeli, czyli 8 GB,

ekran zewnętrzny w przeciwieństwie do Flipa 7 wciąż jest 3,4" jak we Flipie 6,

bateria niestety również, tylko 4000 mAh,

i trzeba też się pogodzić z lekko starszym procesorem Exynosem 2400 (we Flipie 7 mamy 2500).

Te modele są też delikatnie grubsze, ale poza tym? To w zasadzie Flip 6, ale po liftingu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz FE: polskie ceny. Ile zapłacimy za mniejsze z nowych składaków?

Pora na część, która może popsuć humor. W końcu mowa o telefonach rozkładanych, więc czy i tym razem ceny będą tą najstraszniejszą cechą? Z drugiej strony, to jest nie tylko wciąż dość niszowy temat, ale jednak traktowany flagowo i priorytetowo przez producenta, który nie zamierza utracić miana najważniejszego gracza wśród twórców składanych telefonów.

W Polsce Samsung Galaxy Z Flip 7, prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy Z Flip 7 z 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB RAM – 5499 złotych

Samsung Galaxy Z Flip 7 z 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB RAM – 4999 złotych

Zaś każdy chętny na warianty w klasycznej czerni i bieli, to Samsung Galaxy Z Flip FE będzie kosztować:

Samsung Galaxy Z Flip FE z 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM – 4499 złotych

Samsung Galaxy Z Flip FE z 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM – 4299 złotych

Od dzisiaj do 24 lipca, do godziny 23:59, trwa jednak oferta specjalna, w której Samsung oferuje w preorderze więcej pamięci za mniejszy koszt. Poza tym jest jeszcze trade-in, który w zależności od modelu / wariantu / stanu telefonu oferuje odkupienie starego sprzętu do 2500 zł. Do tego wszystkiego można zaoszczędzić jeżeli kupimy więcej urządzeń, na przykład Samsunga Flipa wraz z Samsungiem Watchem, a to pozwoli zyskać nawet 400 złotych. Regularna sprzedaż smartfona startuje 24 lipca.