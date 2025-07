Samsung Galaxy Z Fold 7 ukazany! Wybitnie cienki i wciąż... Drogi jak diabli

To już dziś – jedna z bardziej ekscytujących konferencji roku. Samsung oficjalnie zaprezentował swoje składane smartfony, które przez najbliższy rok będą najdroższymi z katalogu producenta i na pewno jednymi z wyjątkowych. Czy miała miejsce rewolucja? I tak i nie, jest więcej, mocniej i cieniej, ale to wciąż Fold.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - specyfikacja techniczna

System operacyjny: One UI 8.0

Procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm);

Pamięć RAM: 16/12 GB;

Pamięć wewnętrzna: 256 GB lub 512 GB z 12 GB RAM;

Wsparcie dla karty micro SD: brak;

Wyświetlacz główny: 8,0", Dynamic AMOLED 2X QXGA+, odświeżanie adaptacyjne 1-120 Hz, rozdzielczość 2184 x 1968 px;

Wyświetlacz zewnętrzny: 6,5", Dynamic AMOLED 2x HD+, rozdzielczość 2520 x 1080 px, odświeżanie 1-129 Hz;

Wymiary Zewnętrznego Ekranu: 135,9 x 150,9 mm;

Aparaty tylne: ultraszerokokątny 12 MP FF F/2.2; szerokokątny: 200 MP AF, F/1.7; tele: 10 MP (3x zoom optyczny, F/2.4);

Aparat przedni: 10 MP, F/2.2;

Pojemność akumulatora: 4400 mAh;

Szybkie ładowanie bezprzewodowe: tak (15W);

Szybkie ładowanie: tak (25W);

Wymiary złożonego urządzenia: 135,9 x 150,9 mm;

Wymiary po rozłożeniu: 8,0" (2184 x 1968);

Grubość telefonu złożonego: 8,9 mm;

Grubość telefonu po rozłożeniu: 4,2 mm;

Wodoszczelność: IP48

10-bit HDR Video

Waga: 215 g.

Warianty kolorystyczne: granatowy, srebrny, czarny. W oficjalnym sklepie Samsunga dostępny również ekskluzywnie: miętowy.

Samsung Galaxy Z Fold 7: co nowego?

Jak to nas przyzwyczaiły już flagowce i smartfony tak w ogóle, w pierwszej chwili nie oczekuje się ujrzenia od razu nowości. Tak jest i tym razem, trzeba się najpierw przyjrzeć, bowiem diabeł, tkwi właśnie w szczegółach. W tym roku Samsung idzie dalej ścieżką wyznaczoną przez Samsunga Galaxy S25 Edge'a, czyli odchudza telefony. Nowego Flipa również spotkał ten los, ale żaden z flagowców firmy nie zachwyci jej użytkowników (i fanów technologicznych nowinek) tak jak właśnie Samsung Galaxy Z Fold 7.

Dla przypomnienia zacznijmy od tego, że w 2019 roku, pierwszy model miał 17,1 mm grubości podczas zamknięcia, a teraz to zaledwie 8,9 mm, co prowadzi nas do jednej z najbardziej ekscytujących części. Fold 7 po rozłożeniu ma za zaledwie 4,2 mm grubości! To będzie najtrudniejszy element do sprzedania przez Samsunga, gdyż na papierze to nie robi tak ogromnego wrażenia jak po dotknięciu. Ulepszony zawias i konstrukcja urządzenia stawiają opór podczas otwierania, więc nie da się pozbyć uczucia zagrożenia połamania tego telefonu. Jednak gdy się już z tym oswoi – jest niesamowicie. Biorąc pod uwagę, że Fold 7 jest teraz większy, ale jednocześnie lżejszy od poprzednika, to przy 215 gramach to urządzenie robi wręcz futurystyczne wrażenie.

1 / 5

Szokujące jak zaledwie cztery miesiące po premierze S25 Edge'a, Samsung jeszcze wyżej podpija poprzeczkę cienkich telefonów

Ulepszeniu godnemu w końcu tych pieniędzy zostały poddane aparaty. Cały zestaw został teraz wymieniony i Folda 7 zaopatrzono w wyspę z Samsunga Galaxy S25 Ultra. Większa matryca niż w Foldzie 6 oznacza, że teraz będzie można najnowszym modelem robić o 44% jaśniejsze zdjęcia nocą. Główny aparat szerokokątny zadowala teraz 200 MP możliwości, a i liftingowi poddano wewnętrzny aparat selfie, który z jednej strony cieszy, z drugiej może poirytować. Dobra wiadomość bowiem jest taka, że w końcu pożegnano 4 MP i powitano 10 MP, zła... Kosztem widoczności. Wraca oczko, które do tej pory było schowane pod ekranem. Jednakże podsumowując, jest się z czego cieszyć, teraz użytkownicy mają do wyboru obiektywy: ultraszerokokątny, szerokokątny, telephoto z 3x zoomem optycznym, zatem możliwości od macro po krajobrazy stoją otworem.

Do wszystkiego dochodzą oczywiście ulepszenia, które z racji minionego czasu musiały się pojawić, bo sama technologia jest lepsza. Zatem Galaxy AI będzie jeszcze sprytniejsze i tworzyło więcej efektów z naszych zdjęć, Gemini jest dostępne od ręki zarówno na zewnętrznym jak i wewnętrznym ekranie, Gemini Live pomoże także z treścią na udostępnianym ekranie, a i można z AI rozmawiać bezpośrednio z Wiadomości. Samsung obiecuje także jeszcze większą wytrzymałość swoich smartfonów. Wszystko dzięki ulepszonej konstrukcji, nowym zawiasie, który nakłada teraz mniej nacisku na sam ekran. Ponadto ekran główny wytrzymuje bardziej zgięcia, są one ledwo zauważalne, a całość ma najcieńszą obwódkę w historii i doskonale zabezpiecza ochronną warstwę ekranu, która niegdyś przypominała folię ochronną. A dzięki nowemu procesorowi wszystko działa prędzej i dłużej, pomimo pozostawienia tej samej wielkości baterii co rok temu. Wisienką na torcie jest One UI 8.0, które debiutuje właśnie na tym flagowcu i uczyni go pierwszym spośród wszystkich smartfonów Samsunga z Androidem 16 na pokładzie.

1 / 6

1 / 14

Samsung Galaxy Z Fold 7: polskie ceny i promocje przedpremierowe

Pora na kluczową część, w końcu mowa o telefonach rozkładanych, więc już wiemy, że na pewno nie będzie miło patrzeć na ceny. Na pocieszenie pozostaje, że w tym roku, naprawdę Samsung Galaxy Z Fold 7 robi doskonałe pierwsze wrażenie. Jednak, cóż, wracają od rzeczywistości, za co jak za co, ale za tego flagowca przyjdzie nam zapłacić diabelnie sporo. W Polsce Samsung Galaxy Z Fold 7, prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy Z Fold 7 z 1 TB pamięci wewnętrznej oraz unikalnie dla tego modelu 16 GB RAM – 10599 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 z 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 12GB RAM – 9299 złotych

Samsung Galaxy Z Fold 7 z 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 12GB RAM – 8799 złotych

Od dzisiaj do 24 lipca, do godziny 23:59, trwa jednak oferta specjalna, w której Samsung oferuje w preorderze więcej pamięci za mniejszy koszt. Poza tym jest jeszcze trade-in, który w zależności od modelu / wariantu / stanu telefonu oferuje odkupienie starego sprzętu do 2500 zł. Do tego wszystkiego można zaoszczędzić jeżeli kupimy więcej urządzeń, na przykład Samsunga Folda wraz z Samsungiem Watchem, a to pozwoli zyskać nawet 400 złotych. Regularna sprzedaż smartfona startuje 24 lipca.