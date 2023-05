Tego głosu nie da się zastąpić. Piotr Fronczewski w Diablo IV

Uruchamiając w miniony weekend Diablo IV w ramach testów serwerów polscy gracze mogli usłyszeć polską wersję intra - filmu wprowadzającego do świata gry. A w nim narratorem jest znany, charakterystyczny i rozpoznawalny głos. Piotra Fronczewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać - także fanom gier wideo, którzy wybierają polską wersję językową najpopularniejszych tytułów. Aktor telewizyjny, filmowy i teatralny znany starszemu i młodszemu pokoleniu. To właśnie on wcięli się w narratora Diablo IV opowiadającego historię Sanktuarium.

Diablo IV nie jest pierwszą przygodą Piotr Fronczewskiego z tą serią. W Diablo III i Diablo III: wcielił się w Ducha Krowiego Króla - postaci, która pamięta czasy Diablo II i krowich poziomów. To także jeden z najpopularniejszych easter-eggów w grach. To, jak aktor radzi sobie w roli narratora w Diablo IV możecie zobaczyć na poniższym wideo nagranym przez redakcję serwisu naEKRANIE.pl:

Diablo IV. Piotr Fronczewski i pozostali aktorzy w polskiej wersji językowej

Szukając dodatkowych informacji na temat pozostałych aktorów, którzy wcielą się w bohaterów Sanktuarium zajrzałem na stronę Dubbingopedia - to skarbnica wiedzy o polskim dubbingu. A tam dowiadujemy się, że w polskiej wersji językowej udział wzięli m.in.:

Piotr Fronczewski - Narrator

Wojciech Malajkat - Nekromanta

Agnieszka Kunikowska - Nekromantka

Włodzimierz Matuszak - Druid

Piotr Grabowski - Barbarzyńca

Danuta Stenka - Lilith

Robert Jarociński - Inarius, Eliasz

Leszek Filipowicz - Oswen

Grzegorz Wons - Josef

Jakub Wieczorek - Lorat

Anna Sroka-Hryń - Kudomiła

Artur Dziurman - Meros

Anna Apostolakis - Veroka

Tomasz Borkowski - Vigo

Andrzej Chudy - Kapłan

Joanna Domańska - Wielebna Matka Pradia

Jacek Bończyk - Kapitan Matwiej

Wojciech Chorąży

Paweł Ciołkosz

Sebastian Słomiński

Próbek głosów polskich aktorów, możecie posłuchać na krótkim zwiastunie skupiającym uwagę na wszystkich dostępnych klasach: Barbarzyńcy, Druida, Nekromanty, Łotra i Czarodzieja.

Diablo IV. Jaką wersję kupić i gdzie?

Jesteście zainteresowani Diablo IV? Gra w sklepach pojawi się już 6 czerwca i będzie dostępna na komputery PC oraz konsole PS4/PS5 oraz Xbox One i Xbox One Series X|S. Przegląd edycji oraz ofert polskich sklepów znajdziecie w naszym obszernym podsumowaniu - Gdzie kupić Diablo IV.