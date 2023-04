Easter Egg - co to jest? Jakie są najlepsze easter eggi?

Co to są easter eggi? Gdzie je znaleźć? Co trzeba o nich wiedzieć?

Co to jest Easter Egg?

Easter Egg to specjalny, ukryty, element lub funkcja, którą twórcy implementują w swoich produktach. Najczęściej mowa o easter eggach w grach komputerowych — ale nie tylko. Easter Eggi mogą stanowić także miły element zaskoczenia na stronach internetowych w filmach czy programach — pełniąc tam rolę ukrytych niespodzianek dla użytkowników. Termin ten pochodzi od tradycji wielkanocnych, w których dzieci szukają kolorowych jajek ukrytych przez zajączka.

Jednym z najważniejszych wyróżników easter eggów jest to, że... są one stosunkowo trudne do znalezienia. Tym samy ich odkrycie stanowi dla graczy i użytkowników produktu dodatkową przyjemność, a nierzadko staje się także powodem do dumy. To w końcu rzecz dla najbardziej oddanych fanów. Easter Eggi mogą przybierać różne formy: od ukrytych scen, przez wiadomości od twórców, na mini grach czy dodatkowych postaciach kończąc. W wielu przypadkach Easter Eggi mają charakter humorystyczny lub nostalgiczny, odwołując się do popkultury czy historii gier. Często Easter Eggs są związane z konkretnymi postaciami czy miejscami znanymi z filmów, gier lub książek. A to zawsze dodatkowy element "fajności" dla miłośników popkultury z całego świata.

Easter egg — jak to się zaczęło?

Historia easter eggów sięga lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to programiści gier zaczęli ukrywać w swoich produkcjach różnego rodzaju nawiązania i żarty. Początkowo były to proste tekstowe wiadomości, np. informacje o twórcach gry, ale z czasem stały się bardziej rozbudowane i skomplikowane. W latach 80. ubieglego stulecia, easter eggi zaczęły pojawiać się regularnie również w filmach, a wraz z rozwojem internetu stały się popularnym tematem na forach dyskusyjnych i portalach związanych z popkulturą. Nie bez powodu regularnie w ostatnich latach słyszymy od odkryciu nowych easter eggów w kultowych grach, które na rynku dostępne są od kilku dekad! W 2021 przez internet przetoczyło się prawdziwe trzęsienie ziemi po tym, jak po 25 latach odkryto... easter egg w aplikacji pocztowej Windows 95!

Easter eggi w grach. Wybieramy najciekawsze!

W grach wideo roi się od easter eggów. Jedne popularne są od zarania dziejów, inne dopiero ostatnio ujrzały światło dzienne. Jakie są najlepsze easter eggi w grach wideo? Oto nasza subiektywna lista!

Diablo II — sekretny poziom z krowami. To jeden z najbardziej kultowych easter eggów w grach na przestrzeni lat! W grze Diablo II gracz może zdobyć dostęp do ukrytego poziomu z krowami. Poziom ten jest niezwykle trudny i pełen wrogów, ale nagroda za jego przejście jest warta zmagań.

Grand Theft Auto: Vice City — The Hidden Island, czyli ukryta wyspa w Vice City. Gracz może dostać się tam za pomocą łodzi lub helikoptera. Na wyspie znajduje się wiele ciekawych miejscówek: są plaże, kryjówki przestępców i ukryte skarby. Odkrycie Hidden Island jest jednym z największych wyzwań w grze.

Starship Titanic — Autostopem przez galaktykę! W Starship Titanic autor powieści, Douglas Adams, pojawia się jako postać i prowadzi gracza przez część tamtejszych sekwencji. W Starship Titanic, Adams wciela się w postać prostego robotnika, który pomaga graczowi w wykonywaniu różnych zadań.

Fallout — the End of the World. Ukryte miejsce jednym z najbardziej kultowych RPG wszech czasów, które przedstawia koniec świata. Mroczna i pełna niespodzianek miejscówka, która dla wielu graczy okazała się jednyn z najbardziej szokujących momentów w całej grze.

Skyrim — Hidden Developer Room. Kolejny legendarny RPG na liście. Tym razem to nie koniec świata, a pomieszczenie w którym znajdują się przedmioty stworzone przez twórców gry. Pomieszczenie to jest nazywane "The Hidden Developer Room" i zawiera przedmioty, które nie są dostępne w ostatniej części The Elder Scrolls. Ponadto czekają tam na nas różne narzędzia, które programiści wykorzystywali podczas tworzenia Skyrim.

The Stanley Parable - confusion ending. W grze The Stanley Parable, gracz ma wiele ścieżek do wyboru, które prowadzą do rozmaitych zakończeń historii. Jednym z najbardziej interesujących jest tzw. "Confusion Ending", który prowadzi do serii wydarzeń, które wprowadzają graczy w stan niepewności i dezorientacji. Konsekwencje tego zakończenia są nieprzewidywalne i... jak pokazują komentarze w sieci — niezwykle satysfakcjonujące!

Batman: Arkham Knight — The Arkham Knight's Identity W jednej z najlepszych gier o Batmanie jakie kiedykolwiek powstały, zadaniem gracza jest odkrycie tożsamości tajemniczego przeciwnika - Arkham Knighta. Okazuje się jednak, że tożsamość Arkham Knighta była jednym z najlepiej ukrytych sekretów w grze, a odkrycie jej wymagało nie tylko umiejętności, ale także wiedzy o poprzednich częściach serii.

The Big Head Mode to popularny easter egg, który pojawił się w dziesiątkach gier przez lata. Jest to nic innego, jak specjalny tryb gry, w którym postacie mają nieproporcjonalnie wielkie głowy w stosunku do reszty ciała. To easter egg często był wykorzystywany jako żart programistów lub jako ukryty bonus dla graczy.

The Legend of Zelda - klasycznej odsłonie gry The Legend of Zelda z konsoli Nintendo Entertainment System, możemy odkryć sekretne pomieszczenie, w którym znajdujemy starego mężczyznę. Mężczyzna ten pyta gracza o imię i mówi mu, że "jest tu po to, aby pomóc mu w poszukiwaniu Triforce". To sekretne pomieszczenie stało się jednym z najbardziej kultowych easter eggów w historii gier i pozostaje popularnym tematem dyskusji wśród fanów serii The Legend of Zelda.

Easter Eggi w filmach. Znałeś je?

Jak już wspominałem, w filmach również nie brakuje mrugnięcia okiem do widzów. Twórcy filmowi chętnie sięgają po tę formę. Prawdopodobnie lwia część poniższych produkcji nie jest ci obca — ale czy wiedziałeś o tych easter eggach?

Pulp Fiction — Uma Thurman, grająca rolę Mii Wallace, nosi na sobie złotą płytkę z napisem "Fiona". Jest to odniesienie do skryptu filmu, w którym jej postać miała pierwotnie nosić imię... Fiona!

E.T. — E.T. przez telefon pyta o "Gertie", co było odniesieniem do imienia postaci w którą wcieliła się Drew Barrymore. Aktorka była bratanicą Stevena Spielberga, twórcy kultowego filmu familijnego. To takie mrugnięcie okiem i nawiązanie do prywatnej relacji między reżyserem a aktorką.

Forrest Gump - tytułowy bohater zasiada na ławce i opowiada swoje historie przypadkowym ludziom. W trakcie rozmowy kamera ukazuje spoczywający pod ławą pęk orzeszków ziemnych, które Forrest zjadł. Jest to nawiązanie do powtarzającego się motywu w filmie, gdzie Forrest ciągle podjada orzeszki ziemne.

Terminator 2: Dzień Sądu - Sarah Connor wprowadza kod dostępu "Sarah 1" na drzwiach, co było odniesieniem do faktu, że jest to jej pierwsze wejście do budynku. Jest to subtelne odniesienie do filmowej konwencji, gdzie pierwsza liczba w kodzie dostępu często oznacza pierwsze wejście postaci do danego miejsca.

Indiana Jones i ostatnia krucjata - Harrison Ford jako Indiana Jones ma mały symbol R2-D2, co jest nawiązaniem do jego wcześniejszej roli jako Hana Solo w filmach z serii "Gwiezdne wojny". Miłe wspomnienie wcześniejszych ról aktora, które przeszły do klasyki kina.

Rocky III — Rocky Balboa rozmawia z grupą ludzi, którzy go poprosili o autograf. W tle widać postać Tony'ego "Duke" Eversa, którą grał legendarny trener bokserski Stu Nahan. Prawdziwy trener, który zresztą pomógł w realizacji filmu.

Batman: Powrót - Batman (w tej roli wspaniały Michael Keaton) idzie po ciemnych ulicach Gotham City i w tle widać marionetkę Batmana z serialu z lat 60-tych. Dla fanów marki którzy znają jej historię na wylot było to jak spełnienie marzeń!

Star Wars: Epizod VII - Przebudzenie mocy — w jednej ze scen kamera ukazuje na krótko rękę, która przekazuje Luke'owi Skywalkerowi jego miecz świetlny. Ręką tą był J.J. Abrams, reżyser filmu. To on wprowadza Luke'a Skywalker do akcji po raz kolejny!

Easter eggi w oprogramowaniu i internecie. Tutaj również ich nie brakuje!

Nie tylko gry, filmy i seriale. Easter Eggi są też wszechobecne w szeroko pojętym internecie i programach użytkowych. Wyżej napomknąłem już o odkrytym po 25 latach easter eggu w Windowsie 95. Ale przecież współcześni twórcy również lubią takie mrugnięcia okiem. Jest tego co nie miara i chętnie bawi się w nie nawet... Google!

Nie wierzycie? Przekonajcie się sami. Wpiszcie w wyszukiwarce Google frazy takie jak:

"Do a barrel roll" — a ekran przesunie się w kręgu, jak w grze Star Fox;

"Thanos" - wyszukaj frazę i kliknij na ikonę Infinity Gauntlet po prawej stronie. Pojawi się efekt znikania elementów strony, zupełnie jak w filmie Avengers: Endgame!

- wyszukaj frazę i kliknij na ikonę Infinity Gauntlet po prawej stronie. Pojawi się efekt znikania elementów strony, zupełnie jak w filmie Avengers: Endgame! "Google Pac-Man" — kto powiedział że to muszą być wyłącznie efekty wizualne? Dlaczego by nie zagrać w grę? Przekonaj się sam!

Zabawa w szukanie easter eggów to ogromna frajda!

Obecnie w lwiej części dzień popkultury twórcy starają się mrugnąć okiem do użytkowników. W mniej lub bardziej wyrafinowany sposób przemycają specjalne odniesienia czy ukryte wiadomości. Czytanie o nich jest fajne, ale prawdziwa przyjemność to odnalezienie ich samodzielnie. Spróbujcie sami wybrać się na polowanie!