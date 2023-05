Niespełna miesiąc dzieli nas od premiery Diablo 4 – dla Blizzarda oznacza to ostatnią prostą w zabiegach marketingowych, podgrzewających atmosferę przed wypuszczeniem kontynuacji kultowego hack and slasha. Tym razem amerykański producent idzie na całość – przekształcił prawdziwy kościół w klimatyczną Kaplicę Diablo.

Francuską kaplicę wypełniły demony z Diablo IV

Jeśli mieliście przyjemność grania w betę Diablo IV (nasze wrażenia w tej publikacji), to zapewne kojarzycie niewielki kościółek z filmowego przerywnika, w którym Lilith objawia się zgromadzonym w budynku grzesznikom. Blizzard postanowił przenieść tego ducha do prawdziwej kaplicy zlokalizowanej we Francji.

Wybór Chapelle des Jesuites nie jest przypadkowy – sanktuarium ma swoją mroczną przeszłość, bo na przestrzeni lat pełniło funkcję nie tylko miejsca kultu, ale także wojskowego szpitala i więzienia. Demonów czai się tam zapewne niemało, a część z nich Blizzard we współpracy z barokowym artystą – Adamem Millerem – umieścił na 20 obrazach, przygotowanych specjalnie z okazji premiery Diablo.

Ogromne płótna przedstawiające bohaterów czwartej odsłony oraz liczne smaczki ze świata gry można podziwiać na żywo do 11 czerwca zupełnie za darmo, pod warunkiem że uda Wam się dotrzeć do Chapelle des Jesuites położonego w północnej Francji. Jeśli jednak nie macie możliwości wzięcia krótkiego urlopu, to odsyłam do poniższego wideo.

Odsyłam także do tekstu z kompletem informacji na temat szczegółów premiery, klas postaci, fabuły i zmian w mechanice, który przygotuje Was do zmierzenia się z piekielnymi hordami Lilith.