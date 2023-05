Premiera gry Diablo IV coraz bliżej, gracze będą mogli rozpocząć zwiedzanie piekła już 6 czerwca, a ułatwi to NVIDIA, która przygotowała specjalną promocję dla tych, którzy kupią kartę graficzną GeForce RTX 40 lub wyposażony w nią komputer.

Diablo IV z kartami NVIDIA GeForce RTX 40

Diablo IV to z pewnością najgorętsza premiera pierwszej połowy 2023 roku. Blizzard przeprowadził już pierwsze beta testy swojego tytułu i opinię są bardzo pozytywne, co tym bardziej zachęca do kupna gotowej gry. Kolejne testy beta zaplanowane na 12-14 maja pod nazwą Server Slam, mają na celu sprawdzenie wytrzymałości infrastruktury. Jednocześnie wraz z najnowszą wersją beta gry, pojawi się wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 3 obsługiwanej przez karty graficzne GeForce RTX z serii 40 (4090, 4080, 4070 Ti, 4070). Wykorzystanie tego rozwiązania pozwoli na zwiększenie liczby wyświetlanych klatek bez większego uszczerbku dla wydajności. Z tej okazji NVIDIA przygotowała też świetną promocję.

Osoby, które zakupią w wybranych sklepach kartę graficzną GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080, 4090 lub wyposażoną w nią komputer stacjonarny, otrzymają cyfrową kopię Diablo IV w Battle.net razem z poniższymi dodatkami:

Wierzchowiec Światłosiewca razem z pancerzem Kropierz Wiary

Skrzydła Inariusa i jego murlok w Diablo III

Wierzchowiec Amalgamat Szału w World of Warcraft

Elementy ozdobne Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Jak zrealizować kod na Diablo IV?

Aby zrealizować kod promocyjny na grę „Diablo® IV”, musisz mieć aplikację GeForce Experience i konto Battle.net®. Następnie trzeba postępować według poniższej instrukcji:

Zainstaluj objętą promocją kartę graficzną w komputerze. Zaktualizuj oprogramowanie GeForce Experience lub zainstaluj jego najnowszą wersję. (Wersja 3.18 lub nowsza). Uruchom oprogramowanie GeForce Experience i zaloguj się. Przejdź do rozwijanego menu konta i wybierz opcję „Zrealizuj”. Wprowadź swój kod promocyjny otrzymany przy zakupie objętego promocją zestawu. Postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami na ekranie, aby zalogować się na swoje konto Battle.net. Wybierz opcję „Zrealizuj kod”, aby odebrać „Diablo® IV” na swoim koncie Battle.net. URUCHOM aplikację Battle.net, aby rozpocząć instalację. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, prosimy zapoznać się z listą FAQ, dostępną tutaj.

Promocja trwa od 9 maja do 13 czerwca, w tym czasie trzeba kupić kartę graficzną lub komputer z GeForce RTX 4090/4080/4070Ti/4070 i zrealizować kod. NVIDIA zastrzega, że liczba kodów jest ograniczona, ale jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, aby kodów kiedykolwiek zabrakło :).