Pierwsze urodziny Amazon Prime w Polsce. Jeszcze więcej promocji

Pierwsze w Polsce Amazon Prime Day to wydarzenie, które raczej nie przejdzie do historii. Święto zakupów na popularnej platformie nie przyniosło daleko idących obniżek, a promocje dostępne przez dwa dni można śmiało nazwać przeciętnymi. Polski oddział Amazon będzie miał jednak szansę na rehabilitację. Sklep przygotowuje się na świętowanie pierwszych urodzin uruchomienia usługi Prime w naszym kraju. Na co mogą liczyć klienci?

W dniach 11 i 12 października odbędzie się jeszcze jedna akcja promocyjna, w której udział wezmą wyłącznie klienci Prime. Platforma zapowiada, że pojawią się promocje na tysięce produktów najlepszych marek w różnych kategoriach, od elektroniki - Apple, Garmin, Xiaomi, Realme, Sony, Bose, Logitech i DJI, produktów do domu i kuchni - Philips, Bosch, Zelmer i Gerlach, atrakcyjnych zabawek - Mattel, Playmobil i Lego, po ulubione kosmetyki i produkty do higieny osobistej od L'Oreal, Maybelline, Garnier, Philips Sonicare, Oral-B, Pampers i Gillette.

Cieszymy się, że możemy wspólnie z naszymi klientami świętować pierwszą rocznicę Prime i zaoferować im wyjątkowo atrakcyjne okazje na produkty najlepszych marek

- mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl dodając jednocześnie, że klienci oczekują atrakcyjnych okazji bardziej niż kiedykolwiek, dlatego ułatwiamy im zrobienie zakupów świątecznych z wyprzedzeniem.

Klienci Prime mogą również liczyć na dodatkowe korzyści dzięki programowi Amazon Super. Program ułatwia zakupy niezbędnych produktów codziennego użytku, takich jak np. artykuły gospodarstwa domowego, higieny osobistej, produkty dla zwierząt, jak również książki, zabawki, elektronika, artykuły biurowe, oferując atrakcyjne ceny. Wszyscy klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów i otrzymują 5% zniżki przy wyborze od 5 do 20 produktów z kategorii „Super”, natomiast klienci Prime mogą skorzystać z 10% zniżki przy zakupie od 10 do 20 produktów objętych programem.

Amazon Prime w Polsce. Pierwsze urodziny usługi z promocjami

Amazon Prime ma ponad 200 mln klientów w 24 krajach. W Polsce program ten zadebiutował w październiku 2021 roku, zapewniając klientom Prime dostęp do wszystkiego co najlepsze w zakresie zakupów i rozrywki. Abonament oferuje dostęp nie tylko do szybkiej i darmowej dostawy produktów (do domu, Paczkomatów i punktów odbioru), bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet następnego dnia i w weekendy. Amazon Prime to również usługa Prime Video z bogatym katalogiem nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals. Abonament ten to również Prime Gaming - katalog darmowych gier i dodatków do popularnych tytułów.

Na ten moment wciąż można wypróbować Amazon Prime za darmo w ramach 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po zakończeniu darmowego Prime'a można przejść na jeden z dwój planów: miesięcznego (10,99 zł) lub rocznego (49 zł). Obecnie nie mamy żadnych sygnałów, by wraz z pierwszymi urodzinami Amazon Prime w Polsce, firma zdecydowała się na podwyżki. Zrobiła to już m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie za abonament trzeba obecnie zapłacić 139 dolarów.