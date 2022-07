Amazon Prime Video w Polsce cieszy się popularnością przede wszystkim ze względu na swoją cenę. 49 zł rocznie daje dostęp do bogatego katalogu filmów i seriali. Nie można też zapominać o pozostałych korzyściach. Prime to także darmowe wysyłki, katalog bezpłatnych gier i dodatkowe promocje. Amazon mocno inwestuje w swoją platformę VOD - głównie głośnymi produkcjami Original, w tym Listą Śmierci (The Terminal List) czy zbliżającą się premierą Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Serial przedstawiający wydarzenia na tysiące lat przed Hobbitem oraz Władcą Pierścieni J.R.R. Tolkiena zawita do Prime'a już 2 września 2022 r. Do tego czasu usługa przejdzie również lifting. Prime Video doczeka się odświeżenia interfejsu, który przyniesie wygodniejszą nawigację.

Zmiany, które możecie zobaczyć na zamieszczonych zrzutach i wideo, to przede wszystkim uproszczenie interfejsu i przeniesienie paska nawigacyjnego do paska bocznego. Ruch ten sprawia, że wybór kategorii i przełączanie się między widokami będzie szybszy i wygodniejszy. Bez konieczności ciągłego przewijania do góry. Na ekranie głównym pojawią się dodatkowe zestawienia najpopularniejszych tytułów na Prime Video, a tak zwana "Super Karuzela" wyświetlać będzie wyróżnione filmy i seriale dostępne na platformie na wyłączność. Nowy interfejs to także lepsze wyszukiwanie filmów i seriali. Sugestie wyszukiwania będą wyświetlane na bieżąco podczas wpisywania tekstu. Dostępne też będzie filtrowanie wyników według gatunku, kolekcji lub z uwzględnieniem rozdzielczości 4K UHD.

Pasek boczny w polskiej wersji aplikacji nie będzie tak rozbudowany, jak np. w Stanach Zjednoczonych. A to za sprawą faktu, że w naszym kraju nie są dostępne wszystkie funkcje, z których korzystają amerykańscy użytkownicy VOD. Przede wszystkim nie mamy dostępu do sklepu, w którym można kupować niedostępne w abonamencie filmy i seriale i oglądać z poziomu usługi. Nie ma też dodatkowych kanałów oraz usług, takich jak Paramount+, STARZ, amc+, Showtime, Cinemax, NBA TV, MLB.TV i innych.

Amazon Prime Video. Nowy wygląd serwisu już niebawem

Nie da się jednak ukryć, że odświeżenie wyglądu Amazon Prime Video, który z obecnym interfejsem dostępny jest od kilku lat, wyjdzie serwisowi na dobre. Widać rownież, że następuje pewnego rodzaju unifikacja. Każdy dostępny obecnie serwis VOD nie różni się specjalnie wyglądem. Podobny układ kafelków z filmami i serialami oraz niemal identyczny pasek boczny sprawiają, że korzystanie z różnych usług jest wygodniejsze i bardzo intuicyjne.

Pełne wdrożenie nowego wyglądu Amazon Prime Video powinno zakończyć się do końca wakacji. W pierwszej kolejności zmiany dostrzegą użytkownicy urządzeń mobilnych z Androidem. Dotyczy to również przystawek multimedialnych do telewizorów pokroju Fire TV Stick, Roku, Apple TV, telewizorów z systemem Android TV (Google TV), konsol oraz w przeglądarce. W niedalekiej przyszłości zaktualizowana zostanie również aplikacja na iOS/iPadOS.

Firma potwierdziła jednak, że nie każdy będzie mógł korzystać z nowego interfejsu. Pokrzywdzeni będą użytkownicy, którzy z VOD korzystają na PlayStation 3 lub przystawce multimedialnej Apple TV 3. generacji (z 2012 r.). Choć usługa wciąż będzie dostępna na tych urządzeniach, zachowany zostanie dotychczasowy wygląd i funkcjonalności.