Amazon Prime Day 2022. Najciekawsze promocje

Amazon Prime Day to dwudniowe święto na najpopularniejszej platformie sprzedażowej na świecie. Po raz pierwszy w Polsce abonenci usługi Prime mogą skorzystać z dodatkowych zniżek. I to nie tylko na sprzęt elektroniczny.

Dziś o północy wystartowało dwudniowe szaleństwo zakupowane na Amazon dla posiadaczy abonamentu Prime (pierwsze 30 dni za darmo). Kilka dni temu informowaliśmy Was o zniżkach na sprzęt elektroniczny firmy. Kindle Paperwhite 5. generacji za 459,99 zł, Kindle Paperwhite Signature Edition z bezprzewodowym ładowaniem za 639,99 zł, Kindle 10 w kolorze czarnym i białym za 224,99 zł, Echo 4. generacji za 324,99 zł, Echo Dot 4. generacji. za 99 zł, przystawki multimedialne Fire TV Stick 4K Max za 216,99 zł i Fire TV Stick za 139,99 zł. Jest w czym wybierać. Prime Day to także promocje w programie Amazon Super. To zniżki przy zakupie min. 5 różnych produktów codziennego użytku, z takich marek jak: Dove, Nivea, Elmex, Durex, Finish, Rexona, Neutrogena, L’Oreal Paris, i inne. Przez dwa dni można skorzystać z 15-procentowej obniżki przy zamówieniu minimum 10 sztuk różnych produktów objętych programem Super.

Amazon Prime. Promocje w dniach 12-13 lipca

A co, oprócz sprzętów Amazon warto kupić w trakcie Prime Day? Poniżej znajdziecie kilka interesujących promocji, obok których nie warto przechodzić obojętnie. Promocje wystartowały równo o północy. Jeśli jakiś produkt się wyprzedał lub cena uległa zmianie - warto śledzić linki na bieżąco i liczyć na ponowną ich dostępność. Tekst będzie w ciągu dnia aktualizowany o nowe promocje i produkty, które pierwotnie nie znalazły się na liście. Jeśli znaleźliście ciekawą promocję, podzielcie się nią w komentarzach. Amazon Prime Day, który w Polsce odbędzie się po raz pierwszy z pewnością przyniesie jeszcze wiele niespodzianek i interesujących promocji.

Słuchawki

W promocyjnej cenie kupicie m.in. Bose Noise Cancelling Headphones 700 za 889,99 zł. To świetne słuchawki nauszne z jeszcze lepszym systemem redukcji hałasów. W promocji znalazły się Apple Airpods Max za 1879 zł . Wokółuszne słuchawki Apple wyposażone w autorskie przetworniki cechują się wygodą użytkowania dzięki m.in. poduszkom z zapamiętującej kształt pianki. To popularny model charakteryzujący się przetwornikami o średnicy 50 mm pozwalające uzyskać szerokie brzmienie i wiernie odwzorowany zakres dźwięków. Za 999 zł dostępne są Sony WH-1000XM4 - słuchawki z jednym z lepszych systemów redukcji szumów dostępnych na rynku w tym przedziale cenowym. Za 515 zł kupicie Sony LinkBuds. To lekkie, bezprzewodowe słuchawki douszne w formie pierścienia. Zapewnia on swobodne rozmowy przez telefon, słuchanie muzyki i jednoczesne słyszenie dźwięków z zewnątrz. Przetwornik akustyczny z otworem w środku membrany przepuszcza dźwięki z zewnątrz i zapewnia ich dobrą słyszalność.

W niższych cenach znajdziecie też słuchawki od JBL i Samsung. To m.in. JBL Tune 125TWS za 169,99 zł, JBL LIVE 660NC za 449,99 zł, JBL Reflect Mini NC TWS za 299,99 zł oraz Samsung Galaxy Buds Live w kolorze mistycznego brązu za 213,55 zł.

Sprzęt elektroniczny

W ramach Amazon Prime Day kupicie 28,3-calowy monitor Huawei MateView o rozdzielczości 4K i proporcjach 3:2 za 2399 zł. W promocji znajdziecie też zewnętrzne dyski twarde. 14-terabajtowy Seagate Expansion Desktop wyceniono na 1199 zł. Dysk dedykowany konsolom Xbox One Seagate Game Drive for Xbox o pojemności 4 TB kosztuje 459 zł. Za szybki dysk SSD M.2 Seagate FireCuda SSD o pojemności 1 TB zdobiony motywami Star Wars zapłacicie 999 zł. Bezprzewodowa mysz biurowa Logitech MX Master z czujnikiem Darkfield zapewniającym dokładność na poziomie 400-1600 DPI i pozwalającym na pracę na niemal każdej powierzchni kosztuje 200,97 zł. Urządzenie można podłączyć do trzech komputerów jednocześnie i wygodne przełączanie między nimi. Mysz dla graczy Logitech G502 Lightspeed za 308,06 zł wyposażona została m.in. w czujnik optyczny HERO, podświetlanie RGB i programowalne przyciski.

W niższej cenie dostępny będzie również tablet Samsung Galaxy Tab S7 z 11-calowym ekranem i rysikiem w zestawie za 2031,88 zł. Model z plusem, Samsung Galaxy Tab S7+ z ekranem 12,4 cala kosztuje teraz 2553,45 zł. Promocją objęte są również smartfony OnePlus i Xiaomi. To m.in. OnePlus 9 za 2499 zł i OnePlus Nord 2 5G za 1439 zł oraz Xiaomi Redmi 9C za 438 zł, Redmi Note 10S za 999 zł i Redmi 10C w trzech wersjach kolorystycznych - Ocean Blue , Graphite Gray i Mint Green - za 639 zł.

Szukacie kontrolera do PS5 w niestandardowych kolorach? Za 223 zł kupicie go w kolorze Cosmic Red (czerwonym) . Wariant w kolorze Nova Pink (różowy) dostępny jest w promocyjnej cenie 234 zł.

Zegarki Garmin i nie tylko

Garmin Fenix 6X Pro za 1499,99 zł to dobra okazja do kupienia popularnego modelu zegarka sportowego z GPS, czujnikiem tętna i pulsoksymetrem. Wbudowana bateria litowa zapewnia działanie do 21 dni w trybie zegarka. To także do 15 godzin w trybie GPS z odtwarzaniem muzyki oraz do 80 dni w trybie oszczędzania baterii. Za 790,99 zł kupicie Garmin Instinct Solar oferujący m.in. niezwykle długi czas działania baterii dzięki ładowaniu energią słoneczną, wsparcie GPS, GLONASS i Galileo oraz wbudowane aplikacje sportowe. Podstawowy model zegarka Garmin Instinct kupicie w promocyjnej cenie 599 zł. Bateria zapewnia do 14 dni działania. Pozwala na połączenie z telefonem i wyświetlanie powiadomień, wiadomości SMS, a wbudowane aplikacje sportowe umilą ćwiczenia.

W promocji dostępny jest również Apple Watch Series 7 z kopertą w rozmiarze 41 mm w kolorze zielonym z paskiem sportowym w kolorze koniczyny za 1599 zł. Najnowsza odsłona Apple Watch z łącznością GPS, większym ekranem i szybkim ładowaniem. W niższej cenie jest także Apple Watch Series 3. Model z 2017 r. z kopertą w rozmiarze 38 mm w kolorze srebrnym z paskiem sportowym w kolorze białym kosztuje 869 zł. Nieco taniej kupicie również Huawei Watch 3 Pro za 1709 zł. To smartwatch z tytanową kopertą w rozmiarze 48 mm z ekranem AMOLED, obsługą e-SIM, i baterią oferującą do 21 dni pracy na jednym ładowaniu w trybie ultra. Zegarek posiada także tytanowy pasek.

LEGO

Na Prime Day nie mogło zabraknąć promocji na zestawy LEGO dla tych starszych i tych nieco młodszych fanów składania klocków. Za 232,67 zł możecie kupić LEGO Marvel Rękawica Nieskończoności składającą się z 590 elementów z pewnością będzie znana wszystkim fanom Uniwersum Marvela i filmów Avengers. Dla fanów Star Wars też się coś znajdzie. To LEGO Opancerzony maruder Imperium za 116,29 zł. To składający się z 478 elementów statek znany z serialu Gwiezdne Wojny: Mandalorian. W zestawie znajdziecie 4 dodatkowe minifigurki: Greefa Kargi, artyleryjskiego szturmowca i 2 zwykłych szturmowców.

Miłośnicy szybkich samochodów docenią McLaren Senna GTR za 133,92 zł. To wierna replika kultowego supersamochodu zbudowany z 830 elementów, z drzwiami otwieranymi do góry i silnikiem V8 z ruchomymi tłokami. A dla fanów bardziej relaksującej zabawy z klockami idealne będzie LEGO Drzewko Bonsai za 137,74 zł składające się z 878 elementów. To tradycyjny symbol harmonii i równowagi i jednocześnie atrakcyjna dekoracja każdego salonu i sypialni.

Amazon Gaming for Prime Day 2022

Amazon nie zapomina o graczach. W ramach Gaming for Prime za darmo odbierzecie GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast i Star Wars Republic Commando. Do tego dziesiątki mniejszych tytułów od twórców indie pokroju 10 Second Ninja X, 8Doors: Arum’s Afterlife, Adventure, Addling Adventures, Bang Bang Racing, Clouds & Sheep 2, Death Squared, Fatal Fury Special, Giana Sisters: Twisted Dreams i wielu innych.

Amazon Prime Day 2022

Amazon Prime Day to promocje od wielu partnerów - nie tylko zajmujących się elektroniką użytkową. W promocyjnych cenach znajdziecie niezbędne artykuły do domu i kuchni. Philips, Bosch, Finish, Electrolux, Tefal i Gerlach to tylko niektóre z marek, które oferować będą swoje produkty w niższych cenach. Obniżką objęte zostały działy z modną odzieżą i obuwiem, gdzie znajdziecie tańsze produkty od Crocs, Ecco i LEVI's. Nie można też zapominać o artykułach kosmetyczne od Nivea, Bambino, Dove. Te również kupicie nieco taniej. Ponadto, w akcji bierze udział kilka polskich marek. To między innymi Ochnik, Wojas, Zwieger, Eveline Cosmetics, SFD Nutrition, AmeliaHome, DecoKing, Beltimore, Wozinsky, Betlewski, LEKI czy Movino.

Pełną ofertę produktów objętych promocją Amazon Prime Day znajdziecie na stronach sklepu.

W tekście znajdują się linki afiliacyjne do Amazonu. Jeśli kupicie któryś z produktów lub wykupicie usługę Prime , Antyweb otrzyma niewielką prowizję ze sprzedaży. Dziękujemy