Pierwsze automaty paczkowe DPD już w Żabkach. Jak odebrać przesyłkę?

Na początku kwietnia tego roku przedstawiciele Żabki oraz DPD Polska potwierdzili nawiązanie współpracy, na mocy której popularne sklepy osiedlowe stały się także punktami odbioru i nadawania przesyłek wysyłanych za pośrednictwem DPD. Tym samym sieć punktów odbioru i nadań DPD Polska poszerzyła się dzięki udostępnieniu jej w ponad 9500 Żabkach.

Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe, w niektórych sklepach Żabki na terenie Warszawy zaczęły pojawiać się automaty paczkowe DPD, w których klienci sami mogą odbierać przesyłki. To już kolejne próby zagospodarowania przestrzeni sklepowej na tego typu urządzenia - w zeszłym roku Żabka prowadziła podobne testy z wykorzystaniem Paczkomatów InPostu. Trwały one kilka miesięcy, jednak ostatecznie obie firmy zrezygnowały z dalszej współpracy. Podpisana w tym roku umowa między Żabką a DPD otwiera ponownie możliwość na podobne testy - z wykorzystaniem maszyn DPD.

Automaty paczkowe DPD w Żabkach. Ruszyły testy

Cóż, odebranie przesyłki z automatu DPD, które testowane jest w Żabce nie będzie należało do najłatwiejszych. Jako, że urządzenia nie posiadają ekranów, za pomocą których można wpisać nr. telefonu i odebrać przesyłkę, potrzebny będzie telefon z włączoną funkcją Bluetooth i zainstalowaną aplikacją DPD Mobile. To w niej, po rejestracji, pojawią się wszystkie nadane na konkretny numer telefonu paczki. By odebrać przesyłkę, należy być blisko automatu i wskazać w aplikacji paczkę, która czeka na odbiór. Niby nic strasznego, ale bez telefonu się nie obędzie.

Źródło: Depositphotos

Żabka nie zdradza zbyt wielu szczegółów powołując się na fakt, że mamy do czynienia z pilotażem i na ten moment nie udziela więcej informacji. Nie wiadomo więc ile stoi automatów DPD Polska oraz kiedy (lub czy) można się spodziewać wprowadzenia ich na szeroką skalę. Nie da się jednak ukryć, że to dobra wiadomość zarówno dla klientów, jak i pracowników Żabek. Przesyłki DPD będzie można odbierać bezpośrednio w automacie, bez konieczności stania w kolejce do kasy - pod warunkiem, że będzie miejsce w automacie, który do największych nie należy.