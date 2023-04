Jeszcze więcej paczek w Żabkach - spółka rozpoczyna współpracę z DPD Polska

To kolejne rozszerzenie zasięgu pakietu „Wygodnych usług”, oferowanych przez sieć sklepów Żabka, z których to można korzystać przy okazji drobnych zakupów. Całość dostępna jest z poziomu usługi Żabka Post, czyli modułu będącego częścią aplikacji mobilnej Żappka - włącznie ze śledzeniem zamawianych przesyłek czy ich bezdotykowym odbiorem.

Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska:

Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, którzy w drodze do pracy czy domu będą mogli szybko i komfortowo nadać lub odebrać paczkę.



Współpraca Żabki z DPD Polska rozpoczęła się dziś i obejmuje nadawanie i odbieranie przesyłek krajowych i międzynarodowych wysyłanych za pośrednictwem DPD. Tym samym, sieć punktów odbioru i nadań DPD Polska poszerzy się dzięki udostępnieniu w niej 9200 sklepów Żabki - do 22 000 punktów w Polsce, a w całej Europie do ponad 80 000.

Maciej Głowacki, Dyrektor Operacyjny DPD Polska:

Cieszymy się, że Żabka dołącza do międzynarodowej sieci DPD Pickup (...). Naszą intencją jest, aby klienci mieli dostęp do usług DPD tak blisko i wygodnie jak jest to możliwe i aby zapewnić unikalną elastyczność w zakresie nadań i odbiorów paczek.