W kwietniu Zalando zapowiedziało wprowadzenie wirtualnego asystenta opartego na GPT, pomagającego między innymi w dobieraniu kreacji do konkretnej okazji i pogody. Dziś dowiadujemy się, że z genialnego narzędzia od Open AI korzysta kolejna popularna marka handlowa. Żabka zdradziła, jak sztuczna inteligencja pomaga w rozwoju sieci w odpowiedzialny sposób.

ChatGPT w Żappce? Firma nie wyklucza takiej możliwości

ChatGPT w rowerze, ChatGPT w samochodzie, Chat GPT i w… Żabce, choć tym razem bardziej od zaplecza. Podczas kongresu Retail Trends 2023 Dominika Gofron – przedstawicielka Żabki i zarazem consumer app director – zdradziła, jak „królowa polskich osiedli” wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawniania rozwoju sieci.

Źródło: Depositphotos

ChatGPT jako generator tekstu pomaga głównie w działach kreatywnych oraz HR. AI przygotowuje ukierunkowane opisy stanowisk, wspomaga komunikację firmy i wspiera zespół odpowiedzialny za przygotowywanie treści w aplikacji mobilnej. Znajduje też zastosowanie w sektorze logistycznym, przykładowo przy wprowadzaniu danych do systemu. Nie jest to jednak ogólnodostępna wersja oprogramowania, z której może skorzystać każdy użytkownik.

W ramach odpowiedzialnego podejścia i ochrony danych firmowych Żabka korzysta ze specjalnego, zamkniętego API od Open AI – oznacza to, że dane nie są używane do szkolenia modelu językowego. ChatGPT do użytku wewnętrznego to jedno, ale klientów interesuje bardziej to, czy narzędzie ułatwi jakoś proces zakupy przeciętnego konsumenta, przykładowo poprzez integrację z aplikacją Żabki.

Jak podaje portal Wiadomości Handlowe, Żabka między słowami rozważa wykorzystanie ChatuGPT w Żappce, ale przedstawiciele firmy nie podają konkretów. Dominika Gofron przekazała, że superaplikacja oparta na idei GPT jest kwestią niedalekiej przyszłości, ale dokładniejsze informacje pozostają na razie skryte pod płaszczykiem tajemnicy. Żabka – choć optymistycznie nastawiona do nowych technologii – obawia się negatywnego wpływu AI na Polski rynek.

W tle pojawiają się obawy związane z generowaniem fake newsów lub fałszywych etykiet zepsutego produktu spożywczego pod marką własną konkretnej sieci handlowej. Popularna marka osiedlowych sklepików chce więc do sprawy podejść z rozwagą i ostrożnością, uważnie obserwując nadchodzące aktualizacje oprogramowania od Open AI, które już niebawem wejdzie w kolejną fazę rozwoju.

Dużo wciąż przed nami, ale chyba najważniejsze jest to, że mamy świadomość, iż ChatGPT to też narzędzie niebezpieczne. Myślę, że charakterystyczne jest DNA Żabki. Bardzo lubimy podążać za nowinkami. Dziś korzystamy z GPT 4.0, ale bardzo czekamy na 5.0, które będzie w czwartym kwartale tego roku i ma mieć zupełnie nowe możliwości. – Dominika Gofron

Stock image from Depositphotos