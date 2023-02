Polska automatami paczkowymi stoi, Aliexpress i DHL łączą swoje sieci

Polska to bardzo atrakcyjny rynek z ogromnym potencjałem sektora e-commerce. DHL szacuje, że do 2027 roku wartość naszych zakupów w sieci podwoi się, a to oznacza jeszcze więcej paczek dostarczanych przez kurierów.

Aliexpress łączy siły z DHL

Polska automatami paczkowymi stoi. Sami przyznacie, że miejscami wygląda to już zabawnie, gdy na niewielkim skrawku ziemi stoi 2, 3 czy nawet 4 różne automaty, tak jak na zdjęciu poniżej. Stety albo niestety, InPost ze swoimi Paczkomatami przyzwyczaił nas do tej metody zamawiania towarów i teraz już ponad 40% z nas preferuje odbiór swoich paczek właśnie w automacie. Jest to nie tylko tańsze niż dostawa przez kuriera pod same drzwi, ale w wielu przypadkach również wygodniejsze, bo możemy swoją paczkę odebrać wtedy kiedy nam pasuje, 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.

I wygląda na to, że liczba automatów będzie tylko rosła, bo DHL, który zapowiadał kilka tysięcy swoich punktów POP Box, właśnie poinformował, że nawiązuje w Polsce współpracę z firmą Cainiao, logistycznym ramieniem koncernu Alibaba. Jeśli ta nazwa nic wam nie mówi, to może kojarzycie firmę Aliexpress, bo to właśnie o niej mowa. Wkrótce sieć automatów paczkowych Cainiao oraz DHL zostanie połączona w jedno, a dodatkowo obie firmy zainwestują w najbliższych latach nawet 60 mln euro w jej rozbudowę. Niemiecka firma w swojej informacji prasowej wspomina o kilkunastu tysiącach punktów odbioru paczek i ma zamiar pod tym względem powalczyć o pozycję lidera w Polsce.

Oznacza to mniej więcej tyle, że obrazki jak ten powyżej mogą być coraz częstszym widokiem na polskich ulicach i nie jestem przekonany czy mi się to podoba. Swoje sieci automatów paczkowych w Polsce mają obecnie Inpost, Allegro, Poczta Polska, Orlen, DPD, DHL oraz Aliexpress, a i tak pewnie jeszcze o kimś zapomniałem. Wygląda na to, że najwyższa pora aby ktoś unormował ten rynek. Polskie miasta powoli się za to biorą, bo nie dalej jak 2 tygodnie temu, konserwator zabytków w Poznaniu zdecydował o usunięciu 58 automatów paczkowych z centrum miasta. Zostały tam postawione bez wymaganych zezwoleń, a na Inpost oraz Allegro nałożone zostały dodatkowo kary pieniężne. Automaty pewnie wrócą, ale dopiero gdy otrzymają stosowne pozwolenia. Może pora zrobić tak w całej Polsce?