Metaverse od pierwszych zapowiedzi budzi od groma emocji. To miejsce, które najwyraźniej ekscytuje głównie Marka Zuckerberga. Założyciel Facebooka "przepalił" 15 miliardów dolarów na projekt w który wierzy jak w nic innego. Nie zmienia to faktu, że aplikacja — i samo miejsce prawdopodobnie też — jest tak zła, że nawet ekipa pracująca nad jego rozwojem nie chce tam bywać. Dlatego też menadżerowie z Meta postanowili ich zmusić, by bywali tam regularnie.

Ale właśnie - no nie tylko pracownicy firmy nie lubią tam bywać. Najwyraźniej ludzie też nie są tak zainteresowani, jak firma by tego oczekiwała. Jeszcze czy w ogóle? To się dopiero okaże — fakty jednak są takie, że w branży technologicznej sporo mówi się o tym pomyśle. I jakkolwiek Zuckerberg nie chciałby zaklinać rzeczywistości, to rzadko mówi się o nim... pozytywnie. Teraz dość niepochlebnie wypowiedział się o nim stający na czele gier w Microsofcie Phil Spencer.

Podczas konferencji WSJ Tech Live, Spencer porównał Metaverse do "słabo zbudowanej gry wideo". Dlaczego biednie? Jak później dodał — twórcy gier wideo robią co tylko w ich mocy, by stworzyć możliwie jak najbardziej przekonujące światy, w których aż chce się spędzać czas. Natomiast Metaverse porównał do sali konferencyjnej, a to nie jest miejsce, w której szef Xboksa chce spędzać większość swojego czasu. Ale mimo wszystko uważa on, że to dopiero początki - i myśli, że w przyszłości ma szansę wyglądać jak... lepsza i ładniejsza gra wideo.

Trudno się z tym nie zgodzić. Zuckerberg opowiada o Metaverse jak o rewolucji i kolejnym cudzie świata. Na tę chwilę jednak użytkownicy tak tego nie postrzegają — i mimo że do "zabawy" dołączają kolejni giganci mediowi, marki modowe swoimi projektami chcą ubierać tamtejsze (niezbyt cieszące oko) awatary, a porządku ma strzec policja. Zresztą inni ze świata social mediów i technologii też niezbyt pochlebnie się wypowiadają w temacie. Evan Spiegel, CEO Snapchata, uważa, że metaverse jest jak "życie w komputerze", co po całym dniu pracy nie jest ani trochę zachęcające - wręcz przeciwnie.

Metaverse w opowieściach założyciela Facebooka jest nieskazitelne, rewolucyjne i doskonałe. Niestety, większość z nas - użytkowników i potencjalnych użytkowników - tak tego nie postrzega. Widzimy nudę i kompletnie nie rozumiemy dlaczego kogokolwiek miałoby to oczarować. Dla mnie sama koncepcja korzystania z gogli VR dłużej niż kilku-kilkunastu minut jako ciekawostki wydaje się być po prostu abstrakcyjna. Ale są ludzie, którzy najzwyczajniej w świecie odnajdują się w tych gadżetach — pytanie tylu ilu ich jest na dłuższą, nomen omen, metę.