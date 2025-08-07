Microsoft ma pomysł. Chcą byś zrezygnował z myszki i klawiatury

Microsoft zapowiada rewolucję w obsłudze systemu Windows i już w 2030 roku klawiatura i myszka mają ustąpić miejsca rozmowie z inteligentnymi Agentami AI. Nowy model interakcji ma zwiększyć produktywność, bezpieczeństwo i całkowicie odmienić sposób, w jaki korzystamy z komputerów.

Już za kilka lat możemy pożegnać się z klawiaturą i myszką, a przynajmniej tak widzi przyszłość Microsoft. W nowej wizji zaprezentowanej przez firmę, Windows 2030 ma zrewolucjonizować sposób interakcji z komputerem. Kluczową rolę mają odegrać tzw. Agenci AI, czyli inteligentni asystenci działający w oparciu o naturalny język. Wszystko po to, by zwiększyć produktywność, kreatywność i bezpieczeństwo użytkowników.

Reklama

Korzystanie z komputera bez myszki i klawiatury

W opublikowanym na oficjalnym kanale Microsoft Windows na YouTubie filmie, David Weston, wiceprezes ds. bezpieczeństwa systemów operacyjnych i przedsiębiorstw w Microsoft, opowiada o tym, jak może wyglądać praca z systemem Windows w 2030 roku. Według niego obecne metody obsługi komputera, jak mysz czy klawiatura, będą za kilka lat równie archaiczne, jak dla dzisiejszych nastolatków jest system DOS.

W jego wizji użytkownicy będą komunikować się z komputerami przede wszystkim za pomocą mowy, a Agenci AI będą działać niczym wirtualni współpracownicy, gotowi przejąć większość codziennych zadań.

Choć Weston nie przewiduje całkowitego porzucenia tradycyjnych metod w najbliższym czasie, to podkreśla, że przyszłość należy do głosowej interakcji z systemem. Komputer ma nie tylko słuchać, co mówimy, ale też widzieć to, co widzimy, i rozumieć kontekst naszych działań.

Jako przykład Weston podaje możliwość „zatrudnienia” wirtualnego eksperta od bezpieczeństwa. Taki Agent AI miałby dostęp do aplikacji takich jak Teams czy Outlook, potrafiłby odbierać maile, wykonywać polecenia i komunikować się jak prawdziwy członek zespołu. Użytkownik mógłby zająć się w tym czasie bardziej kreatywnymi aspektami pracy: wizją, projektowaniem, tworzeniem.

Grafika: Własne