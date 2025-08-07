Internet bezpieczny jak nigdy. Obok tych usług nie przejdziesz obojętnie

W dobie błyskawicznie rosnącej liczby zagrożeń, które czyhają na nas w sieci, każdy użytkownik internetu powinien świadomie zadbać o bezpieczeństwo swojej cyfrowej przestrzeni.

Play dostarcza zaawansowane i nowoczesne rozwiązania, w tym usługi takie jak: Bezpieczny Internet oraz Ochrona Internetu, które są już dostępne są również w wersji dla domu. Tym samym sieć oferuje swoim klientom rozwiązania, które za kilka/kilkanaście złotych miesięcznie serwują skuteczną, wielowarstwową tarczę przed cyberatakami. Dzięki temu możemy spać spokojnie, mając poczucie cyfrowego bezpieczeństwa.

W sieci roi się od niebezpieczeństw. Warto się przed nimi chronić

Choć internet na pierwszy rzut oka może wydawać się zupełnie nieszkodliwym miejscem, gdzie nie musimy obawiać się o nasze bezpieczeństwo, to... nie do końca jest to prawda. Nie zawsze dostrzegamy cyfrowe niebezpieczeństwa czyhające w codziennym korzystaniu z sieci. A im mniej zaprawieni w bojach jesteśmy, tym łatwiej będzie nam się na nie naciąć. Zaniedbanie ochrony domowego internetu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Sieć Wi-Fi, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczona, staje się łatwym łupem dla cyberprzestępców. Często wystarczy jedno kliknięcie w zainfekowany link, aby hakerzy przejęli kontrolę nad urządzeniem i uzyskali dostęp do poufnych danych, zdjęć, plików czy nawet naszych kont bankowych. Dlatego tak istotnym jest, by zachować wszelkie środki bezpieczeństwa. Lepiej zadbać o bezpieczeństwo z wyprzedzeniem — zanim doświadczymy poważnych konsekwencji.

Obecnie w sieci czyhają na nas dziesiątki pułapek. Do najpopularniejszych z nich bez wątpienia warto zaliczyć:

Phishing i fałszywe strony internetowe – oszuści projektują realistycznie wyglądające witryny banków, sklepów lub portali społecznościowych, na których wyłudzają loginy, hasła, dane kart płatniczych;

Złośliwe oprogramowanie (malware, ransomware) – może zainfekować komputer, smartfon i inne sprzęty, które są naszą bramką do sieci. Nierzadko dany ofiary mogą zostać zaszyfrowane, a przestępcy obiecują oddać nam dostęp do naszych plików po opłaceniu okupu.

Ataki na urządzenia, które są elementem naszej codzienności – inteligentne sprzęty domowe (m.in. kamery, głośniki, zamki, światła, czujniki czy telewizory) często mają słabe zabezpieczenia i mogą posłużyć do szpiegowania domowników.

Kradzież tożsamości – cyberprzestępcy korzystają z przejętych danych osobowych oraz dokumentów do zaciągania kredytów lub wyłudzeń, co może skutkować długotrwałymi problemami prawnymi oraz finansowymi.

Zmiana adresów DNS i przechwycenie połączeń – niezabezpieczony router może pozwolić na przekierowanie użytkowników na fałszywe strony, co w dalszej kolejności prowadzi do wycieku poufnych informacji i ostatecznie: strat finansowych.

Cyberprzemoc i udostępnienie nielegalnych treści – z pozornie niewinnej domowej sieci cyberprzestępcy mogą prowadzić działania niezgodne z prawem, za co odpowiedzialność może ponieść właściciel łącza.

Jasnym zatem jest, że konsekwencje i skutki lekceważenia tematu mogą być opłakane. Wśród nich najważniejszymi mogą okazać się takie rzeczy, jak:

Utrata danych osobowych, zdjęć, plików oraz narażenie naszej prywatności;

Straty finansowe związane z kradzieżą z kont, wyłudzeniami kredytów, a nawet szantażem;

Problemy prawne – np. przy wspomnianym wykorzystaniu domowej sieci do nielegalnych działań lub dystrybucji treści chronionych prawem;

Utrata kontroli nad naszymi urządzeniami. Następnie nasze domowe sprzęty mogą stać się narzędziem ataku i to nawet bez naszej wiedzy.

Bezpieczny Internet dla Domu od Play – ochrona dla każdego. Bo każdy jej potrzebuje

Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest usługa Bezpieczny Internet dla Domu, oferowana w sieci Play, zostało opracowane z myślą o wygodzie i niezawodnej ochronie każdego użytkownika internetu światłowodowego. Działa ona automatycznie tuż po aktywacji: nie trzeba instalować dodatkowych aplikacji ani konfigurować urządzeń. Ochroną objęci są wszyscy użytkownicy domowej sieci Wi-Fi.

Do kluczowych funkcji usługi należą:

Bezobsługowy model działania – wystarczy aktywować usługę, bez potrzeby konfiguracji czy instalacji;

Stały monitoring ruchu internetowego i automatyczne blokowanie podejrzanych oraz niebezpiecznych stron;

Ochrona przed phishingiem, wyłudzeniami danych i fałszywymi witrynami;

Bezpieczna codzienność online całej rodziny – każda osoba korzystająca z domowego Wi-Fi jest objęta ochroną;

Wsparcie dla bezpiecznych płatności i zakupów online.

Co istotne, dzięki temu, że usługa działa stale w tle, jako użytkownicy nie musimy się niczym przejmować. Ani nawet wprowadzać żadnych zmian czy aktywnie zarządzać zabezpieczeniami. System automatycznie, całymi dniami i nocami, czuwa i dba o to, by wszystkie urządzenia podłączone do domowej sieci były zawsze bezpieczne. Ogromnym atutem Bezpiecznego Internetu dla Domu od Play jest to, że usługa działa od razu po jej uruchomieniu. Użytek z niej zrobią wszyscy, bo i wszyscy jej potrzebują. Bez specjalistycznej wiedzy, ani instalacji żadnego oprogramowania czy dodatkowych urządzeń. Ten niski próg wejścia czyni usługę idealną w swojej prostocie!

Bezpieczny Internet dla Domu dostępny jest w dwóch, przejrzystych opcjach abonamentowych. Pierwsza z nich kosztuje 6,99 zł miesięcznie – i dostępna jest przy podpisywaniu nowej umowy na internet światłowodowy lub pakiet internetu i telewizji na 12 lub 24 miesięcy. Obowiązuje przez cały czas trwania umowy. Drugim wariantem jest opcja bez zobowiązań, za którą zapłacimy 9 zł miesięcznie. Daje ona użytkownikom pełną elastyczność: może być aktywowana lub wyłączona w dowolnym momencie. Niezależnie jednak od tego, na którą z nich się zdecydujemy, zapewniają one ten sam, najwyższy, poziom ochrony i wygody. Co istotne: nie obowiązują żadne ograniczenia związane z liczbą urządzeń podłączonych do sieci, które są objęte ochroną.

Ochrona internetu dla Domu — oto druga z opcji, która zadba o nasze bezpieczeństwo!

Dla wymagających użytkowników, sieć Play przygotowała usługę Ochrona Internetu dla Domu – bazującą na technologii F-Secure. Tutaj zakres funkcji jest znacznie szerszy, ale próg wejścia również jest odrobinę wyższy. Bowiem do aktywacji usługi niezbędne jest zainstalowanie aplikacji na urządzeniach, które mają zostać objęte ochroną. Usługa zapewnia:

Monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe powiadomienia o próbach wyłudzeń lub naruszeniach prywatności;

Wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania z komputerów oraz telefonów;

Ochronę Wi-Fi: rozpoznawanie niebezpiecznych lub publicznych sieci i sugestie włączenia VPN dla dodatkowego bezpieczeństwa;

Specjalną ochronę bankowości: blokadę fałszywych stron oraz czujną kontrolę podczas transakcji finansowych;

Zaawansowane filtrowanie treści oraz kontrolę rodzicielską.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej usługi, tutaj Play również zadbał o kilka opcji. Tutaj jednak dostępne są warianty zapewniające ochronę do 5 urządzeń lub do 25 urządzeń. Pierwsza z nich kosztuje 10 zł miesięcznie (przy podpisywaniu nowej oferty na 12 lub 24 miesięcy) lub 15 złotych miesięcznie. Druga zaś to koszt, analogicznie, 20 lub 25 złotych.

Warto dopłacić za święty spokój. Stawka jest naprawdę wysoka

Bezpieczeństwo domowego internetu to inwestycja w codzienny spokój, prywatność i ochronę swoich bliskich. Dzięki nowoczesnym usługom Play, takim jak Bezpieczny Internet dla Domu i Ochrona Internetu dla Domu, możesz zapewnić rodzinie skuteczny pancerz przed coraz powszechniejszymi zagrożeniami cyfrowego świata, nie tracąc przy tym wygody ani czasu na skomplikowane konfiguracje. Nie czekaj na to, aż będzie za późno i cyberprzestępcy wykorzystają twoją nieuwagę. Bezpieczeństwo w sieci jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Wpis powstał przy współpracy z firmą Play