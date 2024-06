GTA 6 zaoferuje mnóstwo aktywności

Kampania i nowy tryb online to już coś, co wielu graczy by w pełni zadowoliło — ale Rockstar chce iść krok dalej i dostarczyć nam mnóstwo dodatkowego contentu w swojej nadchodzącej grze. Już z wcześniejszych wycieków dowiedzieliśmy się, że w Grand Theft Auto VI pojawi się nowa mechanika, która będzie dostępna w grze na stałe. Mowa o rabowaniu kontenerów, do czego jest już przygotowana cała animacja oraz wszystkie modele, wliczając w to wygląd zewnętrzny i wewnętrzny kontenerów, modele przedmiotów, które możemy tam znaleźć i wiele więcej.

W tej chwili pojawiają się domysły dotyczące tego, czy kontenery będą rozrzucone po mapie i będziemy mogli je otworzyć w każdej chwili, co sprawi, że gracze zyskają nowy sposób na szybkie dorobienie się, czy może baza do serii pobocznych zadań lub aktywności. W środku takich kontenerów możemy bowiem znaleźć broń (wliczając w to szansę na naprawdę rzadką i cenną pukawkę), pieniądze czy nawet motocykle. Oczywiście to jedna z wielu nowych małych mechanik, które przygotowuje Rockstar Games. Trzeba przyznać, że jest to niewielki niuans, który jednak wpływa na urozmaicenie rozgrywki i z pewnością gracze potrzebują więcej podobnych smaczków. Możliwe również, że zostanie to zaimplementowane w „nowym” GTA Online.

Najbardziej rewolucyjny ma okazać się jednak system fizyki wody, który jest na nowo opracowywany. Jest to technologia, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana w branży gier wideo, prawdopodobnie ze względu na to, że wiąże się to z koniecznością posiadania zaawansowanych sprzętów ze strony graczy. NVIDIA miała już eksperymentować z WaveWorks 1.0 i 2.0, lecz stosunek realizmu do wydajności nigdy nie był satysfakcjonujący. Poza oszałamiającym wyglądem i fizyką ma to również otworzyć ścieżkę dla graczy do sportów wodnych, takich jak chociażby surfing. A to nie wszystko.

Ponad 1500 aktywności w Grand Theft Auto VI!

Teraz, zgodnie z informacjami z wideo opublikowanym na kanale RedBandit na YouTube, w GTA VI znajdziemy ponad 1500 różnych aktywności w świecie gry. Rzekomo będą one obejmować takie czynności jak eksplorowanie tajnych, opuszczonych obiektów badawczych, nurkowanie w zbiornikach z rekinami, oglądanie startów rakiet oraz nawet loty w kombinezonach wingsuit, co przypomina takie gry jak Just Cause czy Saints Row.

Ma być jednak wiele, naprawdę wiele innych rzeczy, a zgodnie z poprzednimi przeciekami można spodziewać się wielu sportów wodnych czy rabunków, które były popularne w GTA Online. Oczywiście informacje RedBandita mogą okazać się przekłamane, ale na pewno jest w nich ziarnko prawdy — to, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo chce przygotować coś rewolucyjnego, nie jest tajemnicą od dawna.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: RedBandit / YouTube

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games