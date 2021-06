Pakiet eCommerce VAT – podstawowe informacje

Pakiet eCommerce VAT zmieni w zasadzie funkcjonowanie każdego ogniwa w tym łańcuchu zakupów poza UE, ale zacznijmy od jego końca, czyli od dostawy ich do klienta, czyli do nas.

Podstawowe informacje związane z pakietem eCommerce VAT są takie, iż dotyczy on zakupów o wartości do 150 euro, dla tych powyżej tej kwoty nic się nie zmienia, obowiązują dotychczasowe zasady podatkowo-celne. Ponadto od jutra zniesione zostanie zwolnienie z podatku VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro.

Co jeszcze będzie istotne dla kupujących w Polsce, na przykład w serwisie na AliExpress? Całość zmian będzie oparta na rozszerzonej procedurze Import One Stop Shop (IOSS). I tak, jeśli dany sprzedawca spoza UE, u którego dokonujemy zakupów w sieci zarejestruje się w nowym systemie VAT i skorzysta punktu kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS) w jednym z dowolnych krajów UE, będzie mógł co miesiąc rozliczać się z należnego podatku VAT w tymże wybranym kraju.