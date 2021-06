„Prezenty” wysyłane z Chin o wartości do 45 euro nadal zwolnione z podatku VAT!

Dziś w południe dzieliłem się z Wami nowymi zasadami związanymi z wprowadzeniem od jutra we wszystkich krajach Unii Europejskich nowych przepisów uszczelniających podatek VAT – Pakiet eCommerce VAT, dla towarów kupowanych w krajach spoza UE, w szczególności tych kupowanych na chińskich platformach typu AliExpress.

Nie do końca wiadomym było jednak, jak będzie wyglądała nowa procedura pobierania należnego podatku przez operatorów pocztowych i firmy kurierskie w przypadku, gdy dany sklep internetowy nie zarejestrował się w nowym systemie IOSS. Poczta Polska właśnie rozwiała te wątpliwości.

Na wstępie jednak zerknijmy na to, jak Poczta Polska będzie traktować przesyłki, za które kupujący zapłacili już VAT w chwili zakupu towaru, czyli w sklepach internetowych, których właściciele zarejestrowali się na portalu IOSS:

Jeśli sprzedawca, u którego zamawiają Państwo towary, korzysta z mechanizmu IOSS, powinni Państwo zostać poinformowani w chwili zakupu o pobraniu podatku VAT w cenie towaru. Kiedy przesyłka z takim towarem trafi do Polski, do Poczty powinna nadejść pochodząca od nadawcy informacja, że należny podatek VAT został już opłacony i Poczta nie pobierze go powtórnie. Przesyłka objęta mechanizmem IOSS, tak jak pozostałe przesyłki zawierające towary, podlega zgłoszeniu celnemu, dlatego Poczta pobierze opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki.