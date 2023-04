Apple coraz częściej udowadnia konkurencji, że ta ma się czego obawiać. To jeden z tych cichych zawodników, który tak naprawdę nie bierze udziału w wyścigu VOD gdzie królują Netflix, Disney+ i HBO. Ale nie musi — ogromne nakłady finansowe od najbogatszej firmy technologicznej na świecie i wsparcie jednych z najlepszych osób w branży — całkowicie mu wystarcza. Cena abonamentu nie należy może do spektakularnie niskich, ale wierzę, że dla większości potencjalnych użytkowników największym wabikiem jest opcja zakupu Apple TV+ w pakiecie z innymi usługami firmy w ramach pakietu Apple One, który (mimo podwyżki) wciąż jest świetnie wycenioną usługą. Zwłaszcza w opcji rodzinnej.

Kolejne premiery udowadniają nam, że mimo iż katalog może nie należeć do najbogatszych, to trudno w nim narzekać na nudę. Zeszłotygodniowa premiera w postaci filmu "Tetris" okazała się (w pełni zasłużonym) hitem. Ale Apple nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa — i jak informuje serwis The Hollywood Reporter — wkrótce możemy spodziewać się tam filmu z gwiazdorską obsadą — i ulubieńcem publiczności w roli głównej.

"Outcome", czyli Keanu Reeves w komedii dla Apple TV+

Na ten moment nie znamy jeszcze szczegółów związanych z "Outcome". Już teraz jednak wiemy, że w ramach Apple Original Films na platformie VOD technologicznego giganta ma pojawić się czarna komedia, za scenariusz i reżyserię której mają odpowiadać Jonah Hill oraz Ezra Woods. Ten pierwszy zresztą miałby wcielić się w jedną z głównych ról, a obok niego pojawić ma się nikt inny, a sam Keanu Reeves. Na tę chwilę jednak wciąż trwają negocjację z ulubieńcem publiczności, zaś redakcja wspomnianego serwisu zdradza co nieco na temat fabuły oraz pozostałych osób zaangażowanych w projekt.

W "Outcome" Reeves wcieli się w rolę Reefa, zniszczonego hollywoodzkiego gwiazdora, który musi zanurkować w mroczne czeluści swojej przeszłości, aby stawić czoła swoim demonom i zadośćuczynić po tym, jak zostaje wyłudzony tajemniczy klip wideo z jego przeszłości.

Współproducentem "Outcome" mają być Matt Dines oraz firma Ali'ego Goodwina. Ponadto pieczę nad całością ma trzymać ekipa z Apple Studios.

Data premiery ani inne szczegóły projektu nie są jeszcze znane. Widać jednak, że Apple w pocie czoła pracuje nad wzbogacniem swojego katalogu — jeszcze w tym roku do Apple TV+ trafią fantastycznie zapowiadające się filmy (m.in. "Killers of the Flower Moon" od Martina Scorsese) i seriale (m.in. "The Crowded Room" z Tomem Hollandem). Ale także wśród kwietniowych premier Apple TV+ trudno narzekać na nudę. Kilka miesięcy wspominałem że to platforma na której czegokolwiek nie włączę — jest co najmniej w porządku. I swoje zdanie podtrzymuję!