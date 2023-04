"The Crowded Room". Nowy serial z Tomem Hollandem od Apple TV+

"The Crowded Room" już w czerwcu trafi do katalogu Apple TV+. Co wiemy o serialu?

Apple TV+ nie jest najpopularniejszym VOD na świecie z jednego, prostego, powodu. Przez strategię jaką obrał gigant z Cupertino, czyli stawianie wyłącznie na własne produkcje, tamtejsza biblioteka jest dość skromna. Zwłaszcza gdy porównamy ją z takim Netflixem czy Disney+. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcje które są tam serwowane są naprawdę przyzwoitej jakości (czego, niestety, nie można powiedzieć o lwiej części autorskich treści z Netfliksa). Firma zapowiedziała właśnie nowy mini-serial, w którego rolach głównych zobaczymy Toma Hollanda oraz Amandę Seyfried.

"The Crowded Room" — antologia od Apple TV+. Premiera już w czerwcu

"The Crowded Room" ma być liczącą dziesięć odcinków ekranizacją biografii Daniela Keya — "Umysły Billy'ego Miligana", który był pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych osobą uniewinnioną za swoje wielokrotne zbrodnie (m.in. gwałty, kradzieże i porwania) z powodu choroby psychicznej. Wiadomo że w rolach głównych zobaczymy Toma Hollanda oraz Amandę Sefried, u ich boku pojawią się także Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase oraz Lior Raz. Za produkcję "The Crowded Room" odpowiedzialny będzie duet w postaci Akivy Goldsmana (m.in. "Piękny umysł", "Batman Forever") oraz Toma Hollanda.

"The Crowded Room" jest koprodukcją pomiędzy Apple Studios i New Regency. Goldsman pełni funkcję producenta wykonawczego poprzez swój banner Weed Road Productions. Producentami wykonawczymi serialu są również Alexandra Milchan dla EMJAG Productions; oraz Arnon Milchan, Yariv Milchan i Michael Schaefer z New Regency. Kornél Mundruczó wyreżyserował kilka odcinków, w tym pilot, i jest producentem wykonawczym.

Na temat samego serialu nie powiedziano jeszcze zbyt wiele, ale już teraz wiemy, że pierwszy odcinek trafi na platformę już 9. czerwca.

