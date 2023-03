"Killers of the Flower Moon" to ekranizacja powieści o tym samym tytule, która już jesienią trafi do katalogu Apple TV+.

Platformy VOD nie boją się wielkich nazwisk — ani wielkich wydatków z nimi związanych. Na przestrzeni lat widzieliśmy jak hollywoodzcy aktorzy, którzy przez lata słynęli z negocjowania największych stawek i przebijania szklanych sufitów, postanowili że czas ruszyć naprzód i zaczęli pojawiać się na ekranach telewizorów. Wkrótce po nich dołączyły także wielkie nazwiska stojące po drugiej stronie kamery. Scenarzyści, reżyserzy i spółka. Dla Martina Scorsesego nie będzie to pierwsza wielka produkcja stworzona na potrzeby serwisów VOD — ale bez wątpienia oczekiwania związane z ekranizacją powieści "Killers of the Flower Moon" są niemałe.

Oparty na niezwykle lubianej i docenianej, bestsellerowej książce Davida Granna, "Killers of the Flower Moon" rozgrywa się w latach 20-tych XX wieku w Oklahomie i przedstawia seryjne morderstwa członków bogatego w ropę naftową plemienia Osagów. Opowieść o ciągu brutalnych zbrodni, które zyskały miano Reign of Terror.

O tym że ekranizacja powieści o tajemniczych zaginięciach członków plemienia Osagów powstaje wiemy nie od dziś. Wiadomo też, że jeszcze tej jesieni ma ona trafić do katalogu Apple TV+, zaś główne role zagrają tam Leonardo DiCaprio (Ernest Burkhart), Lily Gladstone (Mollie Burkhart), Jesse Plemons (Tom White) oraz Robert De Niro (William Hale). Teraz też dowiedzieliśmy się, że poza platformą Apple, produkcja ma również trafić do kin. Póki co wiemy jedynie tyle, że przez chwilę pojawi się ona w amerykańskich przybytkach — ale biorąc pod uwagę wielkie nazwiska i potencjalny rozgłos który może towarzyszyć premierze nowej produkcji Martina Scorsese — można mieć także nadzieję, że któryś z polskich dystrybutorów zdecyduje się wprowadzić produkcję także i u nas. Jedno jest pewne — to jedna z tych produkcji o której przy okazji premiery i tak będzie głośno!