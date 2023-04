Nie opłakujcie Winstona – on także powróci na ekrany kin

Mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy po – naprawdę długim – seansie najnowszego Johna Wicka czują niedosyt. Baba Yaga powróci, choć tym razem jako postać epizodyczna. Lionsgate ujawniło datę premiery spin-offu historii o legendarnym zabójcy. W Balerinie poznamy od środka przestępczą organizację, którą Wick śmiał nazywać rodziną – Ruską Romę.

Ballerina to zupełnie nowa historia, ale pojawią się w niej dobrze znani bohaterowie

John Wick 4 rozbił bank, zarabiając dotychczas 250 milionów dolarów – nie ma się więc co dziwić, że twórcy chcą wyciągnąć z franczyzy jak najwięcej. Pojawiają się już pierwsze pogłoski o piątej odsłonie serii, ale to wciąż niepotwierdzone informacje. Pewne jest natomiast to, że Keanu Reeves znów wcieli się w Wicka w nadchodzącej Ballerinie, z Aną de Armas w roli głównej.

Ballerina ma skupić się mocniej na strukturach Ruskiej Romy i szkolonej w duchu twardych zasad zabójczyni. Oprócz wspomnianego odtwórcy Joha Wicka na ekranie pojawią się także dobrze znane postacie, takie jak Winston – manager hotelu Continental. Nie zabraknie jednak nowych twarzy w uniwersum Wicka, bo do obsady dołączą kojarzony z The Walking Dead Norman Reedus.

A co z fabułą? Póki co wiemy tyle, że młoda zabójczyni z Ruskiej Romy spróbuje pomścić morderstwo swojej rodziny, tak więc możemy oczekiwać niezliczonej ilości widowiskowych scen akcji. Za scenariusz odpowiada Shay Hatten, który pracował już przy trzeciej części serii.

Ballerina zadebiutuje w kinach 7 czerwca 2024 roku. Do tego czasu zapewne nie raz powrócimy do Was z porcją bardziej szczegółowych informacji.

