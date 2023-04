Wybuchowa miłość i gwiazda Gry o Tron w kwietniowej ofercie Apple TV+

TV+ nie jest już tą samą usługą-wydmuszką, z kilkoma pozycjami na krzyż. Z miesiąca na miesiąc oferta Apple powiększa się o kolejne wartościowe treści i nie inaczej będzie w kwietniu. Gigant z Cupertino przygotował kilka nowych, oryginalnych produkcji oraz kontynuację ciepło przyjętego serialu z Cecily Strong w roli głównej. Nie ma tego dużo – jak to zwykle w TV+ bywa – ale o jakość w przypadku Apple nie żadnych obaw.

Schmigadoon! (sezon 2) – 5 kwietnia

Schmigadoon to nietypowa pozycja, która może z początku odrzucić od siebie antyfanów musicali, ale zalecam jednak dać mu szansę, bo serial jest w rzeczywistości ich parodią. Opowiada historię małżeństwa znajdującego się na rozdrożu życia, które trafia do magicznego i rozśpiewanego miasteczka Schmigadoon.

Już jutro premiera drugiego sezonu, który ma mieć nieco poważniejszą i bardziej stonowaną formę, nawiązującą stylistycznie do musicali z przełomu lat 60. i 70. Czy bohaterom uda się podtrzymać w sobie uczucie prawdziwej miłości?

Boom Boom The World vs. Boris Becker – 7 kwietnia

Apple ewidentnie lubuje się w filmach biograficznych i nie ma się co dziwić – wychodzą im naprawdę nieźle. Po sławach takich jak Billie Eilish czy Selena Gomez przyszedł czas na sześciokrotnego zwycięzcę wielkoszlemowych turniejów – niemieckiego tenisistę, Borisa Beckera.

O Beckerze można powiedzieć, że jego kariera rozwijała się nieco na przekór, bo od bohatera do zera. Niegdyś wielki i utytułowany tenisista skończył ostatecznie w brytyjskim więzieniu, odsiadując wyrok za oszustwa podatkowe. Apple w filmie dokumentalnym chce przedstawić kontrowersyjną historię Niemca, zestawiając ją z wypowiedziami i opiniami innych gwiazd tenisa – na ekranie pojawią się między innymi Björn Borg czy Novak Djokovic.

The Last Thing He Told Me – 14 kwietnia

The Last Thing He Told Me (w polskiej wersji O jedno Cię proszę) to miniserial z gatunku „twój mąż nie jest tym, za kogo się podaje”, czyli klimatyczny thriller, opowiadający historię młodej kobiety, która musi wychować przybraną córkę.

Musi, bo jej mąż znika w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając rodzinie plecak pieniędzy i tajemniczy liścik. W roli głównej Nikolaj Coster-Waldau, który wcieli się w postać Jaime’ego Lannistera z Gry o Tron. Oglądając zwiastuny trudno nie odnieść wrażenia, że serial ma coś w sobie z suspensowej atmosfery z W obronie syna. Jeśli ten klimat uda się powtórzyć, to sukces jest w zasadzie murowany.

Jane – 14 kwietnia

Gdybym miał zarzucić coś streamingowi od Apple, to postawiłbym na niewystarczającą i nieco zaniedbaną ofertę pozycji dla najmłodszych. Fakt, jest tam kilka animacji i filmów dla dzieci, ale giną gdzieś w zalewie bardziej dojrzałych treści. Apple zdaje się to dostrzegać – niech za przykład posłuży świetny film animowany Lucky – i systematycznie dodaje nowe propozycje familijne, takie jak nadchodząca Jane.

Tytułowa bohaterka jest aspirującą ekolożką, a za życiową misję dziewięciolatka obiera sobie ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Pomagają jej w tym przyjaciele – kolega Davida, szympans Siwobrody i… nieco nad wyraz wybujała wyobrażania.

Ghosted – 21 kwietnia

Macie ochotę na luźną komedię romantyczną z elementami akcji od twórców Deadpoola? Jeśli to brzmi jak dobre połączenie, to polecam odznaczyć sobie w kalendarzu 21 kwietnia, bo to właśnie wtedy do oferty TV+ trafi film Ghosted z Chrisem Evansem w roli głównej

Gdy na pozór idealna kobieta zaczyna nagle i bez powodu ignorować rezolutnego farmera, ten decyduje się na podróż do Londynu, by odszukać świeżo poznaną miłość. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót, a bohaterowie trafią w sam środek przestępczej intrygi.

Stock image form Depositphotos