Zima z grami jeszcze nigdy nie była taka gorąca. Trwa ostatnia w tym roku wyprzedaż Steam

Trwa Zimowa Wyprzedaż Steam. Do 28 listopada kupicie tysiące gier w niższych cenach. Na co warto zwrócić uwagę?

Zimowa Wyprzedaż Steam trwa. Co przeceniono?

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł, GTA V za 64,71 zł, Hades za 57,49 zł, Mortal Kombat 1 za 157 zł, czy Starfield za 244,30 zł. W promocji nie mogło zabraknąć New World za 69,99 zł, Dying Light 2 Stay Human za 99,99 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 155,40 zł, Days Gone za 54,75 zł, The Last of Us Part I za 173,53 zł czy Horizon Zero Dawn Complete Edition za 54,75 zł.

Nie brakuje też zakładki z przecenami gier, które doskonale sprawdzą się na "konsoli" Steam Deck. Wśród przecenionych tytułów znajdziecie m.in. Persona 5 Royal za 129,50 zł, Monster Hunter: World za 41,25 zł, Valheim za 43,19 zł, czy Diablo IV za 209,40 zł. Oczywiście Valve nie zapomina o fanach CD Projekt RED i przecenia trzecią odsłonnę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 24,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 37,49 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 99,50 zł, a kupując zestaw Cyberpunk 2077 + Widmo wolności zapłacicie 169,75 zł.

Zimowa promocja Steam trwa do 4 stycznia 2024 r.

Warto też przypomnieć, że kilka miesięcy temu skończyło się eldorado dla tych, którzy wykorzystywali sztuczki ze zmianą kraju, by kupić gry na Steam w niższej cenie. Platforma sięgnęła po radykalne środki. Regiony, w których waluty pozwalają na robienie tanich zakupów z wykorzystaniem VPN i innych sposobów na obchodzenie zabezpieczeń, nie będą już wykorzystywały lokalnych walut. Gry sprzedawane są tam w dolarach amerykańskich i to z bardzo niekorzystnym przelicznikiem względem oryginalnych cen. Szybko okazało się, że niektóre tytuły są droższe nawet 4-5 razy.

Nie wszystkie, ale takich przykładów nie brakuje. Są także produkcje, które procentowo wzrosły o około 20-25%. Tym samym wciąż będą tańsze niż gdziekolwiek indziej, co sprawi, że wielu kupujących w tamtych sklepach z dnia na dzień się z nimi nie pożegna. Ruch ten uderza nie tylko w tych, którzy korzystali z "tanich państw" do zakupu gier na Steam. Uderza przede wszystkim w lokalną społeczność, którą teraz zwyczajnie nie będzie stać na robienie tam zakupów - wyobrazić sobie będzie można teraz sytuację, w której to piractwo stanie się najpopularniejszym sposobem zdobywania gier w tych krajach.

Nagrody Steam. Poznajcie finalistów!

Wraz ze startem Zimowej Wyprzedaży Steam poznaliśmy finalistów tegorocznej odsłony Nagród Steam. Do 2 stycznia 2024 r. możecie oddawać swoje głosy w 11 kategoriach:

Gra roku

EA Sports FC 24

Baldur’s Gate 3

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4 Remake

Lethal Company

Gra VR roku

Ghosts of Tabor

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

F1 23

Gorilla Tag

Labyrinthine

Owoc miłości

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

DOTA 2

Apex Legends

Najlepsza gra na Steam Decku

Diablo IV

DREDGE

Brotato

Hogwarts Legacy

The Outlast Trials

Razem raźniej

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

Sunkenland

Sons Of The Forest

Znakomity styl wizualny

Atomic Heart

High On Life

COCOON

Inward

Darkest Dungeon II

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Shadows of Doubt

Starfield

Contraband Police

Your Only Move Is HUSTLE

Remnant II

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Sifu

EA Sports FC 24

Overwatch 2

Lords of the Fallen

Street Fighter 6

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Persona 5 Tactica

The Last of Us Part I

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

Pizza Tower

Gra ze znakomitą fabułą

Lies of P

STAR WARS Jedi: Ocalały

Love Is All Around

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4 Remake

Usiądź i zrelaksuj się

Train Sim World 4

DAVE THE DIVER

Potion Craft: Alchemist Simulator

Cities: Skylines II

Coral Island

Swoje głosy możecie oddawać na dedykowanej stronie. Tam również czekają na Was specjalne naklejki Nagród Steam za każdą kategorię, w której oddacie głos.