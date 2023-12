Oto najlepiej sprzedające się gry na Steam. Te hity trzeba znać!

Steam prezentuje swoje podsumowanie mijającego roku. 7 kategorii, kilkadziesiąt najpopularniejszych gier i rekomendacji. W co graliście na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy?

Koniec roku to czas podsumowań. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni swoje podsumowania prezentowało szereg firm, w tym Apple i Google, które zaprezentowały najlepsze gry i aplikacji mijającego roku. Bardziej spersonalizowane podsumowania udostępniło Spotify, Apple Music, PlayStation, Xbox, a nawet Nintendo. 2023 r. podsumowuje teraz Steam, które zebrało najlepiej sprzedające się na platformie gry oraz tytuły, które cieszyły się największym zainteresowaniem na przenośnej konsolce Steam Deck, a nawet w wirtualnej rzeczywistości.

Tegoroczne podsumowanie Steam to aż 7 kategorii, z czego nie wszystkie skupiają się na najbardziej dochodowych tytułach, w które zagraliśmy w ostatnim roku. Szkoda też, że Valve nie zdecydowało się na udostępnienie konkretnych informacji związanych z kwotami, które udało się osiągnąć poszczególnym tytułom - z pewnością wszyscy gracze chętnie poznaliby, ile na Steam zarobiła ich ulubiona produkcja. Nie da się jednak ukryć, że tegoroczni zwycięzcy zasłużyli na swoje wyróżnienia - w szczególności Baldur's Gate 3. Swoisty tegoroczny fenomen, który chyba zaskoczył wielu.

Choć gra od studia Larian Studios była dostępna już w 2020 r. w ramach tzw. wczesnego dostępu, dopiero jej pełna wersja wydana w sierpniu (PC) tego roku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. I to nie tylko pecetowych. Gra na konsoli PlayStation 5 zadebiutowała we wrześniu, a na Xbox Series X|S trafiła kilkanaście dni temu. Produkcja cieszy się również wielkim uznaniem krytyków i recenzentów. I nie będzie chyba większym zaskoczeniem fakt, że zdobyła ponad 20 nagród, w tym za najlepszą grę roku w ramach nagród Golden Joystick Awards, czy The Game Awards 2023.

Najlepsze na Steam w 2023. Pełne zestawienie najbardziej popularnych gier

Steam nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących przychodu wygenerowanego przez gry na żadnej z poniższych list. Zdecydowano się na zgrupowanie je razem i posortowanie w losowe zbiory, by nakreślić, jak mniej więcej wypadają w zestawieniu. Przy tworzeniu tych wszystkich list uwzględniliśmy dane zebrane od 1 stycznia do 15 grudnia 2023.

Platyna: 1 - 12

Złoto: 13 - 24

Srebro: 25 - 50

Brąz: 51 - 100

W naszym podsumowaniu podane są wyłącznie gry z grupy platynowej w kolejności alfabetycznej. Pełne zestawienie znajdziecie na stronach Steam.

Bestsellery

Tegoroczne największe gry według przychodu brutto:

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Call of Duty

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons Of The Forest

Starfield

Nowe tytuły

Tegoroczne największe premiery według przychodu brutto:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Cities: Skylines 2

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Payday 3

Remnant 2

Resident Evil 4

Sons Of The Forest

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Najczęściej rozgrywane

Tegoroczne najczęściej rozgrywane gry według największej liczby graczy jednocześnie:

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Counter-Strike 2

Destiny 2

Dota 2

Goose Goose Duck

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons Of The Forest

Starfield

Wczesny Dostęp

Tegoroczne najlepsze tytuły, które opuściły wczesny dostęp, według przychodu brutto:

Against the Storm

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Demonologist

Disney Dreamlight Valley

Everspace 2

Farlight 84

Marvel Snap

My Time at Sandrock

Ready or Not

Sun Haven

Wartales

Steam Deck

Tegoroczne najczęściej rozgrywane gry na Steam Decku według dziennej liczby aktywnych graczy:

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Dave the Diver

Elden Ring

Grand Theft Auto 5

Half-Life

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Witcher 3: Wild Hunt

Vampire Survivors

Kontroler

Tegoroczne najczęściej rozgrywane gry według dziennej liczby aktywnych użytkowników z kontrolerami:

Apex Legends

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)

EA Sports FC 24

Elden Ring

FIFA 23

Hogwarts Legacy

NBA 2K23

Resident Evil 4

Rocket League

Starfield

Street Fighter 6

VR

Tegoroczne najlepsze aplikacje dostępne tylko na VR według przychodu brutto: