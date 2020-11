WandaVision – zwiastun serialu Marvela

Fani Marvela musieli pogodzić się z odłożoną o ponad pół roku premierą serialu „WandaVision”, który ponownie zabierze nas do kinowego uniwersum Marvela. Tam spotkamy oczywiście obydwie tytułowe postacie: Wandę Maximoff/Scarlett Witch oraz Vision, w których wcielają się Elizabeth Olsen i Paula Bettany. Całość powstała przy budżecie sięgającym pełnometrażowej produkcji z MCU, więc można być pewnym oprawy wizualnej na odpowiednim poziomie, co z resztą widać już po pełnym efektownych scen zwiastunie. Podobnie jak w przypadku „The Mandalorian” Disney nie oszczędza na budżecie, dzięki czemu nie dostajemy pół produktów, które mogłyby zniechęcić widzów do płacenia za usługę VOD.

Jest to jednak dość tajemnicza zajawka, ponieważ nie zdradza nam tyle, na ile liczyliśmy. Disney wciąż trzyma karty blisko siebie i nie zamierza przedwcześnie odkrywać zbyt wielu informacji. Na pytanie o czym jest serial mało kto potrafi powiedzieć więcej niż kilka słów. Wiele wskazuje jednak na to, że będzie to dość luźna adaptacja „Ród M” („House of M”) – komiksu z 2005 roku, który w 8 zeszytach opowiada o świecie, gdzie mutanci i ludzie żyją w harmonii.

WandaVision – data premiery serialu

Warto przypomnieć, że w serialu zobaczymy też Kat Dennings jako Darcy Lewis i Randalla Parka jako Jimmy Woo. Za scenariusz „WandaVision” odpowiada Jac Schaeffer („Oszustki”), zaś serial reżyseruje Matt Shakman („The Boys”, „Sukcesja”, „Gra o tron”). Wydarzenia z serialu mają miejsce po tym, co widzieliśmy w „Avengers. Endgame”, co budzi pytania o to, jakim cudem żywy pozostał Vision. Ale mnogość zwrotów akcji w MCU powinna nas już przyzwyczaić do tego, że wszystko jest możliwe.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi — WandaVision (@wandavision) November 12, 2020

Serial zadebiutuje na Disney+ 15 stycznia 2021 roku.