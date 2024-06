Xbox 360 z perspektywy czasu to sprzęt przestarzały, ale z pewnością znajdą się tacy, którzy wciąż na nim grają i kupują gry. W końcu obecnie konsolę tę można kupić "za grosze", a tytułów na nią jest naprawdę dużo, co oznacza, że każdy znajdzie coś dla siebie. Macie w domu Xboksa 360 i zastanawiacie się nad dalszym kupowaniem gier? Warto się pospieszyć. Już za kilka tygodni nie będzie to już możliwe.

Microsoft oficjalnie potwierdził, że od 29 lipca 2024 r. przestanie obsługiwać sklep Xbox 360 Marketplace na konsoli Xbox 360 oraz w przeglądarce na stronie marketplace.xbox.com. Do tego dnia zakupy dokonywane na konsolach Xbox 360 i w witrynie marketplace.xbox.com będą nadal obsługiwane. Nie będzie to miało wpływu na sposób, w jaki społeczność gra w obecnie posiadane gry na konsoli Xbox 360 ani za pośrednictwem funkcji zgodności z poprzednimi wersjami.

Oznacza to, że żadna zawartość dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Xbox 360 nie będzie już dostępna do zakupu. Obejmuje to gry, wersje próbne, dodatki, elementy awatara, aplikacje, obrazki gracza, zwiastuny gier i klipy wideo. Obejmuje to również zakupy, takie jak zmiany tagu gracza na konsoli Xbox 360, subskrypcji Xbox na konsoli Xbox 360, zakupy w grze i zawartość wideo za pośrednictwem aplikacji Filmy i TV Microsoft. Dodatkowo, po 29 lipca aplikacja Filmy i TV Microsoft nie będzie już działać na konsoli Xbox 360 – wszystkie zakupione tytuły będzie trzeba oglądać na innych platformach.

Xbox 360. Microsoft kończy wsparcie dla sklepu. Co dalej z grami?

Mimo zamknięcia sklepu z grami na konsoli Xbox 360 Microsoft nie zamierza pozostawić graczy z niczym. Firma zapowiada, że choć nie będzie można kupować na tym sprzęcie gier, wszystkie dotychczasowe zakupy będą dostępne do pobrania. Zakupiona wcześniej zawartość gier na konsolę Xbox 360 będzie nadal dostępna do grania – i nie tylko na konsoli Xbox 360. Kolejne generacje konsol Microsoftu doskonale radzą sobie z poprzednimi odsłonami tego sprzętu. W tytuły z 360 można uruchamiać na Xbox One i Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności. Jednak nie wszystkie.

Z tej okazji w Xbox 360 Marketplace trwa właśnie wielka wyprzedaż gier – tych dostępnych w ramach wstecznej kompatybilności oraz tych, które dostępne są wyłącznie na Xbox 360. Obniżki sięgają nawet 90 procent, więc warto sprawdzić, czy brakuje Wam jakiejś gry w kolekcji i nadrobić zaległości. Tym bardziej że znajdziecie tam wiele perełek, które mogły przejść do historii bez większego szumu, a wciąż są na tyle interesujące, że znalazły swoich wiernych fanów. Choć lista gier objętych promocją została wczoraj zaktualizowana o kolejne tytuły, Microsoft ją usunął, informując jednocześnie, że zostanie ona zaktualizowana w najbliższym czasie. . Listę możecie śledzić na oficjalnych stronach Xbox.

Pocieszający jest również fakt, że Microsoft nie likwiduje całej infrastruktury sieciowej obsługującej konsole Xbox 360. Nawet po zamknięciu sklepu wciąż będzie można grać w gry multiplayer i łączyć się ze znajomymi w trybie wieloosobowym w zakupionych grach – oczywiście pod warunkiem, że studia i wydawcy nadal będą oferowali serwery online. Wciąż będzie można zapisywać swoje gry i postępy w chmurze, a jeśli zdecydujemy się przenieść na nowsze generacje i powrócić do starych gier, będzie można je kontynuować na Xbox One lub Xbox Series X|S. Pod warunkiem, że są kompatybilne w ramach wstecznej kompatybilności.