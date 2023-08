Call od Duty: Modern Warfare III oficjalnie zapowiedziane. Wszystko, co trzeba wiedzieć o grze!

Zawirowania związane z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft nie przeszkadzają w prezentowaniu nowych gier. I to właśnie Call of Duty jest tą serią, o którą Microsoft stara się najbardziej - choć nie da się ukryć, że portfolio Activision jest bogate i zróżnicowane, tak Call of Duty przyciąga co roku uwagę graczy z całego świata. Czy tak będzie w przypadku Call of Duty: Modern Warfare III?

Call of Duty: Modern Warfare III na pierwszym zwiastunie

O call of Duty: Mordern Warfare III mówi się głośno od kilku miesięcy. Choć szczegółów nie było zbyt wielu, insiderzy z branży gier wideo dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tegorocznej odsłony serii. Wiemy, że za MW3 odpowiada studio Sledgehammer Games - to samo, które pracowało wraz z Infinity Ward nad oryginalnym Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło m.in. Call of Duty: Advanced Warfare oraz Call of Duty: WWII. Zaprezentowany poniżej teaser to dopiero przedsmak tego, co studio przygotowuje na jesienną premierę.

Bo właśnie data premiery jest najważniejsza w powyższej zapowiedzi. Wiemy już, że Call od Duty: Modern Warfare III zadebiutuje na rynku 10 listopada. Sam teaser nie zdradza wiele, mamy do do czynienia wyłącznie z podkręcaniem atmosfery i robieniem szumu wokół gry.

Call of Duty: Modern Warfare III. Kiedy więcej szczegółów?

Kolejne szczegóły związane z Call od Duty: Modern Warfare III poznamy już za kilka dni. Dowiemy się więcej szczegółów na temat wydań, platform na których ukaże się gra oraz tego, co będzie oferowała. Mówi się, że oficjalne zaprezentowanie tytułu odbędzie się już 17 sierpnia - w przyszły czwartek. To wtedy ekipa z Activision Blizzard i Sledgehammer Games zdradzi szczegóły na temat rozgrywki, trybów oraz tego, co czeka na graczy w ramach zamówień przedpremierowych. A tych z pewnością nie zabraknie. Seria Call of Duty znana jest z tego, że zachęca graczy do kupowania przed premierą kusząc atrakcyjnymi dodatkami ułatwiającymi wejście w świat rozgrywek online.

Nie można też zapominać o wcześniejszym dostępie do testów beta. W tym roku zapewne też się odbędą. Pytanie tylko, którzy gracze będą mieli pierwszeństwo. W przypadku Modern Warfare i Modern Warfare II to gracze posiadający konsole PlayStation mogli wcześniej zacząć zabawę na testowych serwerach, a inni, w tym gracze Xbox mogli dołączyć kilka dni później. Czy z racji tego, że Activision ma spore szanse na bycie częścią Microsoftu, coś się zmieni w tym temacie? Odpowiedź poznamy za kilka dni!

Warto jednocześnie przypomnieć, że gracze PlayStation powinni spać spokojnie i nie martwić się o kolejne odsłony Call of Duty. Choć jeszcze kilka miesięcy temu mówiono, że seria pożegna się z tą konsolą w 2024 lub 2025 r., ostatnie gwarancje Microsoftu uspokajają nastroje. Microsoft i PlayStation podpisały wiążące porozumienie, na mocy którego Call of Duty pozostanie na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard.