Tegoroczne Oscary to sporo niespodzianek! Netflix może czuć niedosyt

Zgodnie z zapowiedziami tegoroczna gala Oscarów nie odbyła się, jak w wielu poprzednich latach, w Dolby Theatre. Zamiast wystawnej imprezy wydarzenie zorganizowano na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles, a część gości brała udział zdalnie w specjalnie zorganizowanych studiach rozproszonych po całym świecie (m. in. Paryż, Londyn, Sydney czy Nowy Jork).

Nomadland triumfuje. Netflix może czuć niedosyt

Mimo, że po „Nomadland” spodziewano się najwięcej, to chyba mało kto podejrzewał, że film zdoła zdobyć trzy statuetki, w tym także za reżyserię. Przyznano ją bowiem Chloe Zhao, dla której to pierwsza taka nagroda, a w historii Oscarów jest to druga kobieta, która zwyciężyła w tej kategorii. Trzeci raz w ręce Frances McDormand powędrował Oscar – tym razem za rolę pierwszoplanową w „Nomadland”. Ponadto film zdobył Oscary za najlepszy film.

Można odetchnąć z ulgą. Netflix nie zablokuje współdzielenia kont

Największym konkurentem po ogłoszeniu nominacji był dla tego filmu „Mank” (recenzja) Davida Finchera (produkcja Netfliksa), ale ostatecznie z pięciu potencjalnych Oscarów zdobył dwa: za zdjęcia i scenografię. Ze wszystkich 35 nominacji produkcje Netfliksa zdołały zdobyć siedem – dwie wygrał film „Ma Rainey: Matka bluesa”, film dokumentalny „Czego nauczyła mnie ośmiornica” i krótkie metraże: „Dwóch nieznajomych” i „Jakby coś, to kocham was”.

Potęga Netfliksa wyhamowała, ale te seriale biją rekordy oglądalności

Oscara w kategorii najlepszy aktor przyznano za fenomenalny występ Anthony’ego Hopkinsa w filmie „Ojciec”, gdzie wciela się w mężczyznę trapionego chorobą Alzheimera. W kategoriach aktor i aktorka drugoplanowi przyznano statuetki Danielowi Kaluuya i Youn Yuh-jung, którzy zagrali odpowiednio w „Judas and the Black Messiah” oraz „Minari”. Za scenariusz oryginalny wygrał „Proces siódemki z Chicago” Aarona Sorkina, a w kategorii filmu międzynarodowego zwyciężył „Na rauszu” Thomasa Vinterberga. Za efekty specjalne nagrodę przyznano „Tenet” Christophera Nolana, a za najlepszy montaż uznano pracę nad filmem „Sound of Metal”.

Czas na filmy z nowej fazy Marvela – Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” [zwiastun]

Oscary 2021 – lista zwycięzców

NAJLEPSZY FILM

„Ojciec”

„Judas and the Black Messiah”

„Mank”

„Minari”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Sound of Metal”

„Proces Siódemki z Chicago”

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Riz Ahmed – „Sound of Metal”

Chadwick Boseman – „Ma Rainey: Matka bluesa”

Anthony Hopkins – „Ojciec”

Gary Oldman – „Mank”

Steven Yeun – „Minari”

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Viola Davis – „Ma Rainey: Matka bluesa”

Andra Day – „Billie Holiday”

Vanessa Kirby – „Cząstki kobiety”

Frances McDormand – „Nomadland”

Carey Mulligan – „Obiecująca. Młoda. Kobieta”

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen – „Proces Siódemki z Chicago”

Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom, Jr. – „One Night in Miami…”

Paul Raci – „Sound of Metal”

Lakeith Stanfield – „Judas and the Black Messiah”

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Maria Bakalova – „Kolejny film o Boracie”

Glenn Close – „Elegia dla bidoków”

Olivia Colman – „Ojciec”

Amanda Seyfried – „Mank”

Youn Yuh-jung – „Minari”

NAJLEPSZY REŻYSER

Thomas Vinterberg – „Na rauszu”

David Fincher – „Mank”

Lee Isaac Chung – „Minari”

Chloe Zhao – „Nomadland”

Emerald Fennell – „Obiecująca. Młoda. Kobieta”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

„Judas and the Black Messiah”

„Minari”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Sound of Metal”

„Proces Siódemki z Chicago”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

„Kolejny film o Boracie”

„Ojciec”

„Nomadland”

„One Night in Miami…”

„Biały Tygrys”

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

„Na rauszu” (Dania)

„Better Days” (Hongkong)

„Kolektyw” (Rumunia)

„Człowiek, który sprzedał swoją skórę” (Szwecja)

„Quo Vadis, Aida?” (Bośnia i Hercegowina)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

„Kolektyw”

„Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych”

„Agent kret”

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

„Time”

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

„Colette”

„A Concerto is a Conversation”

„Do Not Split”

„Hunger Ward”

„Piosenka dla Latashy”

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

„Naprzód”

„Wyprawa na Księżyc”

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

„Co w duszy gra”

„Sekret wilczej gromady”

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

„Burrow”

„Genius Loci”

„Jakby coś, kocham was”

„Opera”

„Yes People”

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

„Feeling Through”

„The Letter Room”

„The Present”

„Dwóch nieznajomych”

„White Eye”

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

„Pięciu braci”

„Mank”

„Minari”

„Nowiny ze świata”

„Co w duszy gra”

NAJLEPSZA PIOSENKA

„Fight for You” – „Judas and the Black Messiah”

„Hear My Voice” – „Proces Siódemki z Chicago”

„Husavik – „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”

„Io Si (Seen)” – „Życie przed sobą”

„Speak Now” – „One Night in Miami…”

NAJLEPSZY DŹWIĘK

„Misja Greyhound”

„Mank”

„Nowiny ze świata”

„Co w duszy gra”

„Sound of Metal”

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

„Ojciec”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Nowiny ze świata”

„Tenet”

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

„Judas and the Black Messiah” – Sean Bobbitt

„Mank” – Erik Messerschmidt

„Nowiny ze świata” – Dariusz Wolski

„Nomadland” – Joshua James Richards

„Proces Siódemki z Chicago”- Phedon Papamichael

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

„Emma”

„Elegia dla bidoków”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Pinocchio”

NAJLEPSZE KOSTIUMY

„Emma”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Mulan”

„Pinnochio”

NAJLEPSZY MONTAŻ

„Ojciec”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Sound of Metal”

„Proces Siódemki z Chicago”

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE