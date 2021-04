Shang-Chi nie jest tak szeroko znaną postacią z uniwersum Marvela jak wiele innych, ale wydaje mi się, że po jesiennej (miejmy nadzieję) premierze może się to zmienić. Reakcja widzów na zwiastun „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” jest naprawdę pozytywna i nie ma co się jej tak naprawdę dziwić – film wygląda na zrealizowany na tym samym poziomie, co inne produkcje Marvela, a jednocześnie to niemały powiew świeżości.

Zwiastun Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

W Shang-Chi wciela się Simu Liu. Jego bohater zostaje wciągnięty w sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu Pierścieni. Niechętnie podchodzi do powiązanych z jego dziedzictwem spraw, ale nie będzie miał wyjścia – będzie zmuszony do podjęcia walki, a to dobrze zapowiada film, bo już zwiastun pokazuje, że będziemy mieli do czynienia z ciekawym filmem akcji ze sztukami walki w centrum akcji.

Oprócz Simu Liu w filmie występują także Tony Leung jako Wenwu, Awkwafina jako przyjaciółka Shang-Chi – Katy i Michelle Yeoh jako Jiang Nan, a także Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu i Ronny Chieng. Za reżyserię odpowiadał Destin Daniel Cretton („Przechowalnia numer 12”, „Tylko sprawiedliwość”), a film wyprodukowali Kevin Feige i Jonathan Schwartz. Producentami wykonawczymi są Louis D’Esposito, Victoria Alonso i Charles Newirth, natomiast za scenriusz odpowiadają David Callaham, Destin Daniel Cretton i Andrew Lanham.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni trafi do kin. Chyba

Zdjęcie: EW (za Marvel.com)

Choć na tę chwilę Marvel utrzymuje, że „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni” trafi do kin 3 września, to dobrze wiemy, że wszystko zależne będzie od sytuacji i obostrzeń w skali globalnej. Jeśli wprowadzenie go do kin nie będzie opłacalne lub nie będzie możliwe, to może dojść do powtórki sytuacji z „Czarnej Wdowy”, której debiut był wielokrotnie odkładany, a teraz film zmierza na Disney+, gdzie będzie dostępny od 9 lipca w modelu Premier Access, czyli za dodatkową opłatą. Poprzednie wakacje były czasem, gdy kina wznowiły działalność, ale teraz wydaje się to mniej prawdopodobne.

