Nie każdy dobrnie do końca, ale naprawdę warto. Netflix zasłużył na taki film Finchera

„Mank” to kwintesencja Finchera, który obsesyjnie opowiada o obsesjach. Gdy weźmiecie na tapet którąkolwiek z jego produkcji, to wypatrzenie takiego podłoża nie będzie trudne. Nie inaczej jest tym razem, gdy Gary Oldman wciela się w Hermana J. Mankiewicza, który ma za zadanie napisać scenariusz do najnowszego filmu Orsona Wellesa. Mowa naturalnie o „Obywatelu Kanie”, więc wracamy do lat 30. XX wieku, odwiedzając niezwykle specyficzne wtedy Hollywood. Dla znawców tematu będzie to prawdziwa uczta, a dla pozostałych szansa, by poznać to środowisko od środka.

„Mank” – najnowszy film Davida Finchera na Netflix

„Mank” to opowieść o człowieku, który staje przed arcytrudnym zadaniem w mało sprzyjających (czasem na jego własne życzenie) okolicznościach. Napisanie w dwa miesiące scenariusza do filmu, który ma być przełomowym dziełem w historii branży, to wystarczające wyzwanie. Jednak nie tylko główny bohater będzie zmagał się z przeciwnościami losu podczas tej wyjątkowej podróży, ale i my, widzowie, bo Fincher zrobił naprawdę wiele, by uczynić ten film innym od swoich poprzednich dzieł.