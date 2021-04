Można odetchnąć z ulgą. Netflix nie zablokuje współdzielenia kont

Współdzielenie konta Netflix z osobami, które z nami nie mieszkają, to coś, co jest wykorzystywane przez użytkowników serwisu VOD na całym świecie. I choć ma to być złamaniem regulaminów usługi, tak w materiałach marketingowych często pojawiały się zachęty do tego typu zachowań. Nikt też nie poniósł żadnych konsekwencji za dzielenie się kontem z przyjaciółmi czy rodziną mieszkającą na drugim końcu kraju. Netflix nie blokował takich kont.

Zobacz też: Może i niebezpieczny, ale taki świat w serialu fantasy wciąga. Cień i kość – recenzja

W marcu tego roku platforma wystartowała jednak z testami funkcji, która ograniczała dzielenie się kontem z innymi, niezamieszkałymi pod tym samym adresem, osobami. Współdzielący Netfliksa zaczęli otrzymywać powiadomienia z informacją, że jeśli nie mieszkają tam, gdzie główny właściciel konta, to muszą posiadać swoje własne. Chyba, że potwierdzą je za pomocą kodu wysłanego na e-mail lub w wiadomości SMS. W sieci zaczęło się robić gorąco. Krytycznych komentarzy w stronę Netfliksa nie brakowało — także z Polski. Platforma tłumaczyła to dobrem użytkowników i rozwojem samej usługi.

Dzielenie kont na Netflix zostaje? Wszystko na to wskazuje

Komentarze w sprawie przeprowadzanych testów musiały dać do myślenia włodarzom Netfliksa. Okazuje się, że firmie nie zależy na „dokręcaniu śruby” użytkownikom. Jak podaje serwis Deadline, Reed Hastings, jeden z założycieli i właścicieli platformy, przy okazji podsumowania pierwszego kwartału odniósł się do informacji na temat ewentualnego wprowadzenia ograniczeń w dzieleniu kont. Jego zdaniem, tak daleko idące posunięcia mogą okazać się zbyt drastyczne. To w konsekwencji może odbić się na liczbie aktywnych użytkowników i negatywnie wpłynąć na jakość oferowanych usług.

Zobacz też: Kwiecień na Netflix – mnóstwo nowości, w tym dwie mocne polskie premiery

Z jego wypowiedzi wynika, że użytkownicy muszą mieć poczucie, że wprowadzane przez Netflix zmiany mają sens i są zrozumiałe. Prowadzone testy miały pomóc w poznaniu opinii widzów na temat zmian, które mogłyby się pojawić w przyszłości. Najwyraźniej wnioski są takie, że taki sposób nakładania ograniczeń może okazać się nieskuteczny. Nie oznacza to wcale, że nie pojawi się zmodyfikowana oferta — np. w postaci droższego planu przeznaczonego nie tylko dla rodzin, ale i przyjaciół.