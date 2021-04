Oryginalne czy podróby? Nie rozpoznacie pasków do Apple Watcha

Do momentu zakupu mojego egzemplarza nie zdawałem sobie sprawy jednak, jak gigantyczny jest wybór pasków do Apple Watcha. Szeroki asortyment nie jest jednak najważniejszy, a ich ceny, które zamiast oscylować wokół 100 zł, wynoszą zazwyczaj około kilkunastu złotych. Najprościej rzecz ujmując: zamiast jednego oryginalnego paska mogę zamówić do 10 podróbek. Czy to w ogóle ma sens, mając na uwadze szeroko znaną jakość podróbek czegokolwiek? Przekonałem się.

Pasek do Apple Watcha – oryginał czy podróba?

Na przestrzeni kilku miesięcy zamówiłem kilka opasek do Apple Watcha Series 4 44 mm Nike+ dwie dodatkowe opaski silikonowe, jedną materiałową oraz jedną typu solo z wykończeniem plecionym. Każda z nich jest zainspirowana swoim odpowiednikiem od Apple (z każdą miałem do czynienia wcześniej zanim zetknąłem się z zamówiony egzemplarzami), ale najważniejsze było dla mnie przeznaczenie każdej z nich. Kupując zegarek zdecydowałem się na materiałową z rzepem, ponieważ wydawała mi się najbardziej komfortowa do noszenia na co dzień. Szybko się jednak okazało, że w przypadku aktywności sportowej różnego rodzaju, a przede wszystkim na basenie, lepiej sprawdzać się będzie opaska, która nie będzie chłonąć wilgoci, dlatego wyposażyłem się w opaski silikonowe.

