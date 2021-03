Apple zatwierdziło aplikację, która okradła klienta z oszczędności życia. No i co to zmienia?

Phillipe jest z oczywistych względów wściekły, ale bardziej niż na złodziei, jego gniew wylał się na Apple. Twierdzi, że firma „zdradziła jego zaufanie i nie powinno jej to ujść płazem”. Wszystko dlatego, że w swoich przekazach marketingowych Apple bardzo mocno akcentuje bezpieczeństwo zakupów w App Store. I o ile byłby to bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że „oto App Store nie jest wcale taki bezpieczny” to uważam, że w tym wypadku Phillipe nie ma racji. Po pierwsze – nawet najlepszy system da się złamać, tak jak zrobili to twórcy wspomnianej aplikacji. W tym wypadku – stworzyli program, który miał za zadanie przechowywać hasła i w ten sposób przeszedł on przez kontrolę Apple. Zmiana funkcjonalności nastąpiła już po dodaniu do sklepu i Apple po prostu nie było w stanie odpowiednio szybko zareagować. Fakt, że aplikacja Trezor pojawiła się już też na Androidzie świadczy o tym, że zabezpieczenia sklepu Google są jeszcze słabsze.