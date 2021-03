Apple Watch Explorer Edition. Gigant szykuje wzmocnioną wersję zegarka?

Nowy Apple Watch ma być jeszcze trwalszy. Firma pracuje nad wzmocnioną wersją swojego zegarka

Zegarki Apple Watch dostępne są w kilku wariantach — im droższe, tym bardziej odporne na upadki i zarysowania… ale mimo wszystko popularność zegarkowych etui nie wzięła się znikąd. O zarysowania ekranu nowych modeli znacznie trudniej niż miało to miejsce kilka lat temu, ale prawda jest taka, że nie trzeba się specjalnie starać. Teraz Apple poza wariantami z tytanowym wykończeniem miałoby wypuścić także wersję tworzoną z myślą o sportowym podejściu do życia. Według Gurmana ten wariant wewnętrznie określany jest mianem Explorer Edition i jego wnętrze nie będzie się niczym różnić. To wykończenie – bardziej trwałe i gotowe na więcej przygód – miałoby go wyróżniać na tle innych modeli.

Apple Watch Explorer Edition miałby trafić do sprzedaży w tym, lub przyszłym, roku. Jak to zwykle bywa w przypadku tak odległych plotek — warto do wszystkiego podejść z dystansem. Prawdopodobnie tegoroczne modele Apple Watch nie trafią do nas wcześniej, niż jesienią. Czy będzie wśród nich wzmocniony Explorer Edition? Czas pokaże – póki co wymagającym użytkownikom nie pozostaje nic innego, jak zakup dodatkowej ochrony ;-).

