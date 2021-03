Lubicie wygląd nowego Maca Pro? A co byście powiedzieli na takiego iPhone’a?

Cóż, powiedzieć, że jestem do tego pomysłu nastawiony sceptycznie, to powiedzieć za mało. O ile jestem zdania, że perforowana obudowa faktycznie może pomóc chociażby w kwestii przepływu powietrza, to wraz z jej implementacją wyrzucamy za okno takie rzeczy jak wodoszczelność czy brak brudu w środku telefonu, który z czasem może doprowadzić do znacznego obniżenia wydajności układu chłodzenia. Nie mówiąc już o tym, że, patrząc na „sukces” Maca Pro, szczerze wątpię, by tak wyglądający smartfon zebrał za swój design pozytywne oceny od użytkowników. Innymi słowy – nie wiem, po co Apple złożyło taki patent. Nie widzę, by któryś z konkurujących producentów miał w najbliższym czasie zamiar stworzyć podobne dzieło sztuki, więc i sens składania takiego dokumentu, by potem wykorzystać go w sądzie jest raczej mały.

Chyba, że się mylę i nie dostrzegam amazingu, mając go przed oczami.

Źródło