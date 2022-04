Po pierwsze będzie to pierwszy telefon z nowym procesorem firmy Qualcomm ze średniej półki, czyli Snapdragonem 7 Gen 1.

Czy będzie równie gorący co 8 Gen 1?

Jak na razie na rynku jest już kilka smartfonów z flagową wersją tego chipu czyli Snapdragonem 8 Gen 1. Niestety nie cieszy się on najlepszą sławą, bo oczywiście jest super wydajny, ale jednocześnie obciążony bardzo mocno się grzeje. Producenci radzą sobie z tym różnie – w niektórych urządzeniach dość szybko występuje throttling, więc wysoka wydajność jest ale tylko przez chwilę. Inne firmy rozbudowują system chłodzenia w smartfonach i w ten sposób starają się zapobiec spadkowi wydajności. Co ciekawe, w gigantycznym tablecie Samsung Galaxy Tab S8 Ultra w którym również wykorzystano ten procesor, nawet pod sporym obciążeniem większego wzrostu temperatur nie zauważyłem. To jednak zrozumiałe, bo w tym olbrzymie jest gdzie odprowadzać ciepło.

Czy Snapdragon 7 Gen 1 też będzie miał podobne problemy? To się dopiero okaże. Dziś wiadomo, że procesor będzie wykonany w 4 nm procesie technologicznym i będzie zbudowany z 4 rdzeni Cortex-A710 o taktowaniu 2.36 GHz, 4 Cortex-A510 pracujących w 1.80 GHz i układu graficznego Adreno 662. Za jego produkcję odpowiadać ma Samsung.

Gdzieś to już widzieliśmy…

Drugą ciekawą sprawą jest wygląd urządzenia. Na nieoficjalnych grafikach które wyciekły do Internetu OPPO Reno8 jest bowiem łudząco podobny do OnePlus 10 Pro. A ponieważ OnePlus pokazał w tym roku tylko jeden flagowiec z serii 10, czyli model Pro, wszyscy spekulują, że firma po prostu wykorzystała przygotowaną wcześniej zwykłą 10-kę i zaprezentuje ją jako Reno8.

Jest to bardzo prawdopodobne, bo OnePlus utracił swoją niezależność, a w statystykach pokazujących wyniki sprzedaży obie marki liczone są łącznie. Dzięki temu OPPO awansowało na czwarte miejsce wśród producentów.

Co zaoferuje nam OPPO Reno8?

Smartfon ma mieć wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala odświeżany w 120 Hz. Aparaty to główny 50 MP (Sony IMX766) oraz ultraszerokokątny 8 MP i makro 2 MP wraz z aparatem do selfie 32 MP. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony pod ekranem. Bateria ma mieć pojemność 4500 mAh i obsługiwać 80W ładowanie.

