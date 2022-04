Superflagowiec Oppo w końcu pojawił się w Polsce. Znamy cenę

Oppo nie jest już nowym graczem na rynku. Ich seria Reno cieszy się coraz większym uznaniem wśród klientów. Jednak do tej pory firma nie wrzucała do nas wszystkich swoich urządzeń. Brakowało przede wszystkim wisienki na torcie, czyli najlepszego telefonu w ich portfolio - serii Find X. Nieco z zazdrością patrzyliśmy na kolegów z innych krajów którzy mogli cieszyć się najlepszymi funkcjami jakie ma do zaoferowania chiński producent.

To się jednak zmienia. W 2022 firma postanowiła dać znać, że widzi, jaki potencjał ma polski rynek i po raz pierwszy w historii ich flagowiec będzie dostępny także u nas. Piszę flagowiec, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych marek, u Oppo jest to jeden smartfon. W tym roku jest to Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro - specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 6,70” ekran AMOLED | 120 Hz | Zakrzywiony | HDR10+

10 bitowy | do 1300 nitów | QHD+ (3216 x 1440) | 525 ppi | Corning® Gorilla® Glass Victus

10 bitowy | do 1300 nitów | QHD+ (3216 x 1440) | 525 ppi | Corning® Gorilla® Glass Victus Procesor Snapdragon 8 Gen 1 | GPU Adreno 730

Pamięć 12 GB + 256 GB

Aparat selfie 32 MP (f/2.4)

Aparat główny 50 MP OIS (1/1.56”, f/1.7) | Ultraszerokokątny 50 MP (1/1.56”, 112°, f/2.2) | Teleobiektyw 13 MP (5x zoom hybrydowy, f/2.4)

NFC | BT 5.2 BLE | Wi-Fi Display | Wi-Fi 6, 2,4/5,1/5,6/5,8 GHz, a/b/g/n/ac/ax | 5G

Złącze USB Typ − C | brak gniazda słuchawkowego

Bateria 5000 mAh | ładowanie SuperVOOC 80 W | AirVOOC 50W | Obsługuje standard Qi

System operacyjny Android 12 | ColorOS 12.1

Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy | IP68

Wymiary i waga 163,7 × 73,9 × 8,5 mm | 218 g

Oppo Find X5 Pro - czy warto się zainteresować?

Miałem okazję pobawić się nieco Findem X5 na targach w Barcelonie. Oczywiście nie można tego nazwać jakimikolwiek testami, ale smartfon zrobił na mnie pozytywne wrażenie jeżeli chodzi o wygląd i wykonanie. Oprócz tego, telefon posiada na pokładzie kilka rzeczy, które zdecydowanie za nim przemawiają. Najważniejszy w tym momencie jest chyba autorski procesor NPU nazwany MariSilicon X. Służy on do polepszania jakości nagrań i zdjęć w nocy. Jestem bardzo ciekawy, jak sprawdzi się w praktyce, ponieważ jeżeli faktycznie zapowiedzi Oppo się spełnią, to Find X5 Pro i jego następcy mogą przejąć schedę po Huaweiu jeżeli chodzi o smartfony do nocnej fotografii i nocnych filmów.

Oprócz tego mamy tu pełen flagowy pakiet - ekran 120 Hz z miliardem kolorów, najmocniejszy procesor (z ulepszonym systemem chłodzenia), świetne aparaty i szybkie ładowanie, także bezprzewodowe, oraz - ceramiczne plecki, których podobno nie da się zarysować. Cena również jest flagowa - w przedsprzedaży od 8 do 28 kwietnia, w cenie 5999 zł Find X5 Pro będzie do nabycia wraz z ładowarką AIRVOOC oraz słuchawkami Enco X i dwuletnią ochroną ekranu.

To jednak nie jedyny debiut, jaki marka przygotowała. Wraz z nią pojawi się także smartfon dla osób, które wolą bardziej korzystny stosunek ceny do oferowanej jakości. Telefon ten to Oppo Reno7 5G

Oppo Reno7 5G - specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 6,43” | Odświeżanie 90 Hz | AMOLED | HDR10+ | 2400 x 1080 | 409 ppi | 20:9

Corning® Gorilla® Glass 5 | Powłoka oleofobowa

Corning® Gorilla® Glass 5 | Powłoka oleofobowa Procesor MediaTek Dimensity 900 | GPU ARM Mali-G68 MC4

Pamięć 8 GB / 256 GB + microSD do 1 TB

Aparat selfie 32 MP (f/2.4)

Aparat główny 64 MP (1/2”, f/1.7) | Ultraszerokokątny 8 MP (119°, f/2.25) | Makro 2 MP (f/2.4)

NFC | BT 5.2 BLE | Wi-Fi Display | Wi-Fi 6, 2.4/5.1/5.8 GHz, a/b/g/n/ac/ax | 5G

Złącza USB Typ − C | 3,5 mm mini jack

Bateria 4500 mAh | Ultra szybkie ładowanie SuperVOOC 65 W

System operacyjny Android 11 | ColorOS 12

Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy

Wymiary i waga 161 × 73 × 7,8 mm | 173 g

Oppo Reno7 5G - czy warto się zainteresować?

Seria Reno jest w Polsce doskonale znana. Model 7 przynosi do serii kolejne usprawnienia, m. in. AI Seysem Booster (dzięki czemu deklarowane przez Oppo tempo starzenia się smartfona to 2,75 proc. w skali 3 lat), Ochronę prze podglądaniem powiadomień oraz chociażby gesty powietrzne. Kupujących zachęci także z pewności szybkie ładowanie, specjalny tryb do stabilizacji klatek w grach wideo czy chociażby sam wygląd smartfona, nazwany przez firmę wzornictwem Oppo Glow. Jeżeli chodzi o cenę, to od 8 do 21 kwietnia w przedsprzedaży za 2699 zł Reno7 5G będzie można kupić wraz ze słuchawkami OPPO Enco Free2 oraz opaską OPPO Band.

Nie są to oczywiście ostatnie premiery Oppo w tym roku, a marka już zapowiedziała, żę na rynek trafi także Reno7 Lite 5G i Reno7. Jestem ciekaw, co wy myślicie o nowych propozycjach firmy, w szczególności - o nowym superflagowcu.