Smartfony Oppo pozwolą ci znaleźć... szpiegowską kamerę w hotelu

Prywatność dziś to rzecz na wagę złota. Niestety, współczesna technologia sprawia, że jej zachowanie jest coraz trudniejsze, jeżeli nie - niemożliwe. Dziś jesteśmy śledzeni różnymi kanałami. Po pierwsze - cyfrowo. Dane mogą być wykradane z naszych smartfonów i komputerów za pomocą wirusów, a nasze dane przechwytywane przy użyciu keyloggerów. Włamanie na nasze social media dostarczy atakującemu wszystkich informacji o tym co, gdzie, kiedy i z kim robiliśmy. Dodatkowo, dzięki nowym lokalizatorom takim jak AirTagi możliwe jest śledzenie osób z precyzją co do metra. Finalnie, każdy dziś może kupić sprzęt, który jeszcze kilkanaście lat temu był zarezerwowany tylko dla organizacji wywiadu, jak mini kamerki które można ukryć praktycznie we wszystkim. O ile z tymi pierwszymi zagrożeniami musimy walczyć sami, o tyle w kwestii tego ostatniego możemy zyskać sprzymierzeńca.

Oppo pomoże nam znaleźć ukryte kamery w hotelach

Jak donosi Android Authority nowe smartfony producenta, a więc Find X5 i X5 Pro mogą z repozytorium Oppo (Oppo App Market) pobrać specjalną aplikację nazwaną Hidden Camera Detection. Według tamtejszych informacji aplikacja jest w stanie wykryć sygnał emitowany z takiej kamery (małe kamery często są bezprzewodowe). Aplikacja poprosi także o włączenie i wyłączenie świateł by sprawdzić czy żaden przedmiot w pomieszczeniu nie emituje światła podczerwonego, które jest używane do widzenia w ciemnościach. Jeżeli kamera zostanie znaleziona, aplikacja oczywiście poinformuje o tym użytkownika i pozwoli zlokalizować ją w pomieszczeniu.

Oczywiście, takie zapewnienia należy przyjąć z dużą rezerwą i wątpię by w najbliższym czasie smartfony Oppo były wykorzystywane przez agencje wywiadowcze i kontrwywiadowcze do znajdowania ukrytych kamer. Aplikacja to bowiem raczej ciekawostka i wątpię, że przy jej tworzeniu postarano się o jakiekolwiek bardziej zaawansowane testy. Przypominam, że żyjemy w czasach w których telefony potrafią wciąż mieć problemy ze zlokalizowaniem słuchawek bezprzewodowych leżących metr od nich, o urządzeniach smart home nie wspominając. Dobrze pokazuje to aplikacja, która rzekomo miała sprawdzać, czy nie podróżuje z nami jakich niechciany AirTag. Mrwhosetheboss przeprowadził testy, które pokazały, że program nie jest w stanie wykryć trzech Air Tagów leżących tuż koło urządzenia.

Nie jestem więc przekonany co do skuteczności takich aplikacji. I raczej nie będę dopóki ktoś nie pokaże mi, że działają w praktyce i faktycznie są w stanie wykryć ukrytą kamerę o której nikt nie wiedział.

Myślicie, że żyjemy już w czasach, w których takie funkcje są niezbędne?

Źródło