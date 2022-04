Oppo Reno7 5G - niesamowicie korzystny stosunek ceny do jakości

Reno to znana i ceniona w Polsce seria. Reno7 5G ma wprowadzić mnóstwo udogodnień, między innymi AI Seysem Booster (dzięki czemu deklarowane przez Oppo tempo starzenia się smartfona to 2,75% w skali 3 lat), ochronę przed podglądaniem powiadomień czy gesty powietrzne. Smartfon zostanie także wyposażony w szybkie ładowanie czy specjalny tryb do stabilizacji klatek w grach wideo. Telefon również prezentuje się naprawdę elegancko.

Specyfikacja techniczna Oppo Reno7 5G

Wyświetlacz 6,43” | Odświeżanie 90 Hz | AMOLED | HDR10+ | 2400 x 1080 | 409 ppi | 20:9

Corning® Gorilla® Glass 5 | Powłoka oleofobowa

Corning® Gorilla® Glass 5 | Powłoka oleofobowa Procesor MediaTek Dimensity 900 | GPU ARM Mali-G68 MC4

Pamięć 8 GB / 256 GB + microSD do 1 TB

Aparat selfie 32 MP (f/2.4) | Aparat główny 64 MP (1/2”, f/1.7) | Ultraszerokokątny 8 MP (119°, f/2.25) | Makro 2 MP (f/2.4)

NFC | BT 5.2 BLE | Wi-Fi Display | Wi-Fi 6, 2.4/5.1/5.8 GHz, a/b/g/n/ac/ax | 5G

Złącza USB Typ − C | 3,5 mm mini jack

Bateria 4500 mAh | Ultra szybkie ładowanie SuperVOOC 65 W

System operacyjny Android 11 | ColorOS 12

Sposób oblokowania: Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy

Wymiary i waga 161 × 73 × 7,8 mm | 173 g

Smartfon Oppo Reno7 5G został wyceniony na 2699 zł. W Polsce telefon będzie dostępny już w maju.

Oppo Reno7 Lite 5G - tańszy, lecz nadal atrakcyjny smartfon

Oppo Reno7 Lite 5G to tańszy odpowiednik Reno7 5G, lecz w żaden sposób nie jest to telefon nieatrakcyjny. Niewykluczone, że smartfon ten mocno namiesza w swojej półce cenowej.

Specyfikacja, cena i data premiery Oppo Reno7 Lite 5G

AMOLED | 6.43″ | rozdzielczość Full HD+ (1080 × 2400) | IPX4, odporny na kurz i wodę | Corning Gorilla Glass 5 | oświetlenie pierścieniowe RGB wokół kamer | jasność do 600 nitów

Główny obiektyw 64 Mpx | obiektyw do pomiaru głębi 2 Mpx | obiektyw makro 2 Mpx | obiektyw do selfie 16 Mpx

Bateria 4500 mAh | Ładowanie 33 W

Procesor Snapdragon 695

GPU Adreno 610

8 GB RAM | 128 GB

5G | Wi-Fi 802.11 |

Złącza USB Typ - C |3,5 mm mini jack

Metody odblokowania Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy

System operacyjny Android 11 | ColorOS 12

Wymiary 90 x 73.20 x 7.50 mm | waga 173 gramów

W pudełku Telefon | Ładowarka SuperVOOC | Kabel USB | Etui | Folia ochronna

Kolory Czarny | Tęczowy

Smartfon Oppo Reno7 Lite 5G został wyceniony na 1899 zł i będzie dostępny w naszym kraju już w maju.

Oppo Reno7 - najtańszy smartfon z serii

Oppo Reno7, czyli najtańszy smartfon z siódmej generacji Oppo. Co chiński producent ma do zaoferowania w kwestii tego produktu?

Specyfikacja, cena i data premiery Oppo Reno7

Wyświetlacz 6,43” | Odświeżanie 90 Hz | AMOLED | HDR Powierzchnia ekranu 90,8% | 2400 x 1080 | 409 ppi | 20:9 Ochrona Corning® Gorilla® Glass 5 | Powłoka oleofobowa

Procesor Qualcomm Snapdragon 680

GPU Adreno 610

Pamięć 8 GB + 128 GB + microSD do 1 TB

Aparat selfie 32 MP (f/2.4) | Aparat główny 64 MP (1/2”, f/1.7) | Monochromatyczny 2 MP (f/2.4) | Makro 2 MP (f/2.4)

4G/LTE

4G/LTE NFC | BT 5.1 BLE | Wi-Fi 2.4/5.1/5.8 GHz a/b/g/n/ac Wi-Fi Display

Złącza USB Typ − C | 3,5 mm mini jack

Bateria 4500 mAh | Ładowanie 33 W

System operacyjny Android 12 | ColorOS 12

Metody odblokowania Czytnik w ekranie | Rozpoznawanie twarzy

Wymiary i waga 160 mm x 73,2 x 7,5 mm, 175 g

W pudełku Telefon | Ładowarka SuperVOOC | Kabel USB | Etui | Folia ochronna

Kolory Czarny | Pomarańczowy

Smartfon Oppo Reno7 został wyceniony na 1599 zł i będzie dostępny w Polsce już w maju.

Oppo Enco X2 - bezprzewodowe słuchawki ze świetnym audio

Słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco X2 to owoc współpracy chińskiej firmy z duńskim producentem głośników Dynaudio. Enco X2 zostały wyposażone w konstrukcję z aż dwoma przetwornikami, co sprawia, że słuchawki te oferują naprawdę wyśmienitą jakość audio. Pierwszy przetwornik jest wysokotonowy z czterema magnesami (pasmo od 20Hz do 40 kHz), dzięki czemu umożliwia doskonałą płynność przejścia w zakresie wysokich tonów. Drugi przetwornik to 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny, który zapewnia świetny bas bez utraty detali dźwięku dzięki membranie wewnętrznej o średnicy 6 mm.

Jak każde słuchawki wysokiej klasy, również Enco X2 zaoferuje aktywną redukcję szumów o maksymalnej wartości 45 dB i szerokości 4 kHz. Słuchawki obsługują LHDC/AAC/SBC, mają zasięg do 10 metrów. w kwestii czasu ładowania - słuchawki potrzebują godziny, 1,5 godziny słuchawki + etui ładujące. Port ładowania w tym przypadku to USB Typ - C. Słuchawki Oppo Enco X2 zostały wycenione na 799 zł i będą dostępne w Polsce już w maju.

