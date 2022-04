Na początku kwietnia w Polsce pojawiło kilka smartfonów OPPO. Wraz z Find X Pro, zadebiutował również Reno7 5G. Smartfon został wyposażony w potrójny tylny aparat: główny o rozdzielczości 64MP, ultraszerokokątny (o kącie widzenia 118 stopni) z matrycą IMX355 oraz aparat makro. Z przodu umieszczona została kamera selfie o rozdzielczości 32MP z matrycą IMX615. Teraz przyszła pora na jeszcze jednego przedstawiciela z serii Reno - tym razem podstawowy model 7.

Reno7 został wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 64 Mpix, mikroobiektyw oraz wsparcie Bokeh. Wspomniany mikroobiektyw o rozdzielczości 2 Mpix służy przede wszystkim do robienia zdjęcia z 15 lub 30 powiększeniem. Fani wielkich zbliżeń będą zadowoleni - aparat pozwala uchwycić pojedyncze fragmenty miąższu grejpfruta czy pojedyncze ziarnka ryży. Producent przekonuje, że efekt uzyskanego obrazu będzie jak spod mikroskopu - co oczywiście trzeba brać z przymrużeniem oka. Z przodu znalazło się miejsce dla dla aparatu 32 Mpix z matrycą IMX709 opracowaną przez Sony. To ta sama, która została użyta we flagowym smartfonie - Find X5 Pro.

W Reno7 został umieszczony 6,4-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz i rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli. W środku znajdziecie 8-rdzeniowy układ Snapdragon 680 z grafiką Adreno 610, do tego 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS2.2).

OPPO Reno 7 już w Polsce. Ceny i dostępność

OPPO Reno 7 w Polsce dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowej (Sunset Orange) i czarnej (Cosmic Black). Ta pierwsza charakteryzuje się tylną obudową wykonaną z włókna szklanego o fakturze skóropodobnej (ang. Fiberglass-leather design). To pierwszy smartfon, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Czarny wariant posiada wykończenie OPPO Glow, co zapobiega powstawaniu odcisków palców.

OPPO przygotowało specjalny premierowy zestaw w promocyjnej cenie. Od 27 kwietnia do 15 maja smartfon ten będzie można kupić w specjalnym wraz ze słuchawkami OPPO Enco Free2 oraz roczną ochroną ekranu za 1599 zł.