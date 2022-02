OPPO chce kształtować naszą przyszłość. Na MWC 2022 pokaże w jaki sposób

OPPO chwali się wyniki swojej aktywności na rynkach europejskich. Powołując się na dane dostarczane przez Canalys, firma zanotowała 22-procentowy wzrost (rok do roku). To pozwoliło utrzymać pozycję czwartego na świecie producenta smartfonów w 2021 r. Tak duże wzrosty zanotowała w Europie Zachodniej i Ameryce Łacińskiej. OPOO uplasowało się na czwartek pozycji w Europie z 5-procentowym udzialem w rynku notując 78-procentowy wzrost.

Podczas tegorocznych targów MWC, które tradycyjnie odbywają się w Barcelonie, OPPO skupiać się będzie na przedstawieniu nowości na ten rok. Firma zapowiada, szereg urządzeń "ułatwiających łączność". Ich parametry, jak przekonuje OPPOm powinny ustanowić rekordy w branży. Na MWC producent przygotował 5 stref: o marce, flagowe urządzenia, technologie w smartfonach, 5G, ekosystem AR. Strefy będą dostępne dla zwiedzających, którzy na MWC się nie wybierają. Umożliwi to wirtualna wycieczka, która udostępniona będzie na stronach OPPO w przyszłym tygodniu.

OPPO na MWC 2022. Shape the Future

Oprócz obecności na tegorocznych targach MWC, OPPO potwierdziło dziś nawiązanie strategicznej współpracy z firmą Hasselblad. To szwedzki koncern fotograficzny, który ma wspomóc chińskiego producenta w dostarczeniu wysokiej jakości aparatów oraz oprogramowania do smartfonów z serii Find X. Współpraca potrwa przynajmniej trzy lata, a jej pierwsze efekty mają być zaprezentowane w najbliższych tygodniach.

OPPO zaprezentuje się podczas MWC 2022 w Hali nr 3, #3M10, Fira Gran Via, Barcelona. A kto nie może wybrać się do Hiszpanii na targi, a chciałby dowiedzieć się, co OPPO szykuje na ten rok, to już w poniedziałek 28 lutego, o godz. 15:00 (polskiego czasu) odbędzie się główna prezentacja online dotycząca nowości firmy. Będzie ją można również zobaczyć online na oficjalnym kanale OPPO na YouTube.