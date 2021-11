Oppo Reno7 oficjalnie. Odgrzewany kotlet w ładnej obudowie

Oppo oficjalnie zaprezentowało serię Reno 7, w skład której wchodzą Reno 7 5G, Reno 7 Pro 5G i Reno 7 SE 5G. Mamy na co czekać?

Oppo Reno7 5G

Zacznijmy od podstawowego modelu, czyli Oppo Reno7 5G. Telefon wygląda naprawdę bajecznie, chociaż do tego Oppo zdążyło nas już przyzwyczaić. Nie spotkamy tutaj kolosalnych zmian względem poprzednika, lecz w tym wypadku to dobrze, bo wcale ich nie potrzeba. Szkoda, że na zmiany nie postawiono w innych aspektach.

Reno7 ma pojemność baterii na poziomie 4500 mAh oraz ładowanie 65W. Smartfon jest wyposażony w procesor Snapdragon 778G, który ostatnimi czasy dość często gości w chińskich smartfonach, 8 lub 12 GB RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca do użytku własnego. W kwestii ekranu - 6,43” AMOLED 1080p. Główny aparat ma 64 MP, czyli dokładnie tak samo jak w poprzednim modelu. Z przodu kamera selfie 32 MP, więc ponownie - żadna zmiana względem poprzednika. I tutaj naprawdę spory minus. Ceny Oppo Reno7 zaczynają się od 2699 CNY, czyli bez podatku około 1800 PLN, a kończą na 3299 CNY, czyli blisko 2200 PLN.

Oppo Reno7 Pro 5G

Oppo Reno7 Pro 5G to najlepsza propozycja z całej trójki. Bateria tutaj jest identyczna jak w podstawowym modelu - ma pojemność 4500 mAh i jest ładowana z mocą 65W. Lepsza wersja posiada natomiast procesor MediaTek Dimensity 1200-Max oraz 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. W kwestii ilości miejsca na pliki użytkownika, jedyną opcją jest 256 GB. Reno7 Pro 5G ma 6,55-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz, częstotliwością próbkowania panelu dotykowego 180 Hz i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Ekran ma rozdzielczość 1080p i może osiągnąć jasność do 800 nitów w bezpośrednim świetle słonecznym, co jest całkiem niezłym wynikiem.

Z tyłu znajduje się główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP, a z przodu kamera selfie 32 MP - ponownie, dokładnie to samo co u poprzednika. Oppo Reno6 Pro oferowało identyczną jakość zdjęć. W 7 Pro wyspa z aparatami jest otoczona diodami LED, która - poza ekskluzywnym wyglądem i fajnym bajerem - informuje nas o przychodzących powiadomieniach. Telefony Oppo mają system ColorOS 12, który jest oparty na Androidzie 12. Ceny Oppo Reno7 Pro 5G to 3699 i 3999 CNY, czyli około 2400 i 2600 PLN.

Oppo Reno7 SE 5G

Ostatnią propozycją przygotowaną przez Oppo jest Reno7 SE 5G. Pojemność baterii wynosi 4500 mAh. Jednak ładowanie odbywa się już tylko z mocą 33W. SE ma ten sam 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz, co podstawowy Reno7 5G. Procesor w tym przypadku to MediaTek Dimensity 900 z 8 GB pamięci RAM i opcją 128 GB lub 256 GB pamięci dla użytkownika. Aparat oparto natomiast na matrycy Sony IMX581 o rozdzielczości 48 MP. Reno7 SE 5G będzie kosztował 2199 lub 2399 CNY, czyli około 1400 i 1600 PLN.

Czy seria Oppo Reno7, podobnie jak poprzednik, podbije polski rynek?

Na ten moment ciężko stwierdzić. Wiele zależy od polskiej premiery, która na ten moment nie została wyznaczona. Na razie telefonami z nowej serii Oppo nie możemy się cieszyć, chociaż bardzo możliwe, że sytuacja ulegnie zmianie na początku 2022 roku. Na dokładne ceny w Polsce także musimy jeszcze trochę poczekać.

Jeśli przymierzacie się do zakupu Oppo, a niekoniecznie zależy Wam na Reno7, sprawdźcie świetną ofertę na Oppo Reno6 Pro 5G, o której niedawno informował Grzegorz.