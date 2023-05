Oppo to jedna z największych firm zajmujących się budową smartfonów na świecie i nie ma absolutnie wątpliwości, że dziś jest także jedną z najbardziej innowacyjnych. Potwierdzają to świetne smartfony, jak chociażby te z serii Find X czy niedawno zaprezentowane urządzenia składane. Jednocześnie jednak w kwestii operacji na tak dużą, międzynarodową skalę, wiadomo, że konkurencja rynkowa w takim wypadku nie tylko jest olbrzymia, ale też - zrobi wszystko, by zyskać przewagę nad innymi.

Przepychanki patentowe nie istnieją na świecie od wczoraj, ale rzadko możemy obserwować, by skutkowały one tak potężnymi zmianami, jak wycofanie się marki z całego kraju i zakaz sprzedaży produktów. A to właśnie dzieje się w przypadku Oppo na rynku Niemieckim. Już jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że firma naruszyła tam patenty należące do HMD Global produkujące smartfony pod marką Nokia. Przez to sprzedaż urządzeń została wstrzymana. Dotyczyło to zarówno marki Oppo jak i OnePlusów.

Teraz widać, że Oppo wycofuje się z tamtego rynku

Jak zauważyło AndroidPolice, Oppo chyba już pogodziło się z tym, że ich operacje na rynku Niemieckim zostaną zawieszone na dłuższy czas. Nie ma innego powodu dla którego na ich stronie internetowej producenta dziś znajdziemy wyłącznie informacje o współpracy z UEFA i... nic więcej. Firma wyczyściła wszystkie informacje o dostępnych smartfonach i innych sprzętach. Nie ma nawet informacji o produktach, które nie są objęte zakazami, jak np. słuchawki.

To pokazuje, że Oppo ma w Niemczech poważny problem i chociaż nikt w firmie nie mówi o tym, że marka zamierza opuścić kraj, przykład LG pokazał, że w wypadku tak ważnych zmian na komunikacji PR po prostu nie można polegać. Żadna firma nie zakomunikuje wyjścia z rynku, jeżeli absolutnie nie będzie musiała tego zrobić.

A trzeba pamiętać, że Niemcy to nie jedyny kraj, w którym firma ma problem. Firma miała rozwiązać kontrakty z wieloma współpracownikami, szczególnie w kategorii marketingu. Tutaj też mówi się o tym, że marka chce wycofać się z kraju. Oczywiście - nikt w Oppo tego nie potwierdzi, podobnie jak tego, że problemy patentowe z Niemiec mogą wpłynąć na obecność marki na całym rynku europejskim. Pozostaje nam więc czekać i zobaczyć, w którą stronę te wydarzenia się rozwiną.

Źródło